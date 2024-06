Conceiçao hésite, le mercato de l'OM lui fait peur

Dans : OM.

En discussions avancées avec Sergio Conceiçao depuis plusieurs jours, les dirigeants de l’OM attendent toujours le feu vert de l’entraîneur portugais, libre depuis sa résiliation au FC Porto.

Libre comme l’air depuis la résiliation de son contrat au FC Porto en début de semaine, Sergio Conceiçao n’a toujours pas dis oui à l’Olympique de Marseille. Dans les rangs phocéens, un réel optimisme est affiché depuis plusieurs jours et pourtant, l’accord définitif de l’entraîneur portugais de 49 ans tarde à arriver. Sur le plan financier, les deux parties sont pourtant d’accord depuis un long moment puisque l’OM a soumis une offre très juteuse à Sergio Conceiçao avec un salaire très confortable. En revanche, l’ancien entraîneur du FC Nantes semble davantage préoccupé par l’ampleur de la tâche qui l’attend en cas de signature à Marseille. A en croire le compte insider La Tribune OM, son agent Jorge Mendes est OK sur tous les points avec Pablo Longoria, y compris en ce qui concerne le mercato à venir.

En revanche, tout n’est pas encore aussi clair dans l’esprit de Sergio Conceiçao. « Les contours du prochain contrat de Conceiçao et les moyens à mettre en oeuvre pour le prochain du mercato ont été validés par l’OM et Jorge Mendes. Conceiçao a conscience du challenge qui l’attend et prend le temps de la réflexion. L’OM est en relation constante avec le clan Conceiçao » écrit le média sur son compte X. Autant dire que pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il y a donc encore un peu de travail avant de sabrer le champagne.

Il va falloir encore un petit peu ramer pour convaincre Sergio Conceiçao, qui rêvait il y a encore quelques jours de l’AC Milan, du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich. Trois clubs qui ont finalement jeté leur dévolu sur un autre entraîneur. Faute d’une offre plus attrayante sportivement, le coach portugais a de fortes chances de dire oui à l’OM mais il a conscience du chantier qui se présente à lui.