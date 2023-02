Clermont-OM retardé, les lacrymos ont envahi le stade

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Des incidents ayant éclaté en dehors du stade de Clermont, des gazs lacrymoègnes ont été utilisés par les forces de l'ordre, et cela s'est propagé dans le stade. Le match Clermont-OM débutera en retard.

Le coup d'envoi du match de ce samedi entre Clermont Foot et l'Olympique de Marseille devait avoir lieu à 21 heures, mais cela ne sera pas le cas. Raison de ce report, des bagarres qui ont eu lieu à l'extérieur de l'enceinte clermontoise. La police a été contrainte d'utiliser des lacrymogènes pour calmer les supporters concernés par ces incidents regrettables. Hélas, le vent a ramené dans le stade ce gaz lacrymo, contraignant les joueurs et les officiels à retourner dans les vestiaires. Selon Canal+, la rencontre na pourra pas débuter avant 21h30, mais rien n'est certain puisque le match ne pourra pas débuter tant que l'air ne sera pas respirable.