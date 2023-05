Clément Turpin avait raison, il répond à l'OM

Dans : OM.

À l'occasion de la 34e journée de la Ligue 1, le RC Lens s'est imposé face à l'OM 2-1. Un match décisif dans la course à la Ligue des Champions qui a fait polémique à cause d'une action litigieuse sur un but refusé à Alexis Sanchez. Clément Turpin a été embarqué dans une polémique qui s'est terminée par un communiqué vengeur de Marseille.

Les Marseillais fulminent encore. Pour eux, il n'y a pas faute d'Alexis Sanchez sur Danso. Ce fait de match a permis à la formation lensoise de ne pas concéder l'ouverture de score puis, de marquer deux fois pour s'imposer contre l'autre concurrent à la deuxième place en Ligue 1. Le défenseur autrichien martèle que le Chilien a bien fait faute sur lui et que Clément Turpin a fait le bon choix après avoir été appelé par les arbitres en charge de la VAR. De son côté, l'OM ne décolère pas et a publié mardi soir un communiqué afin de contester la décision de l'arbitre français numéro 1 de ne pas valider ce but. Alors que Lens se prépare à affronter Reims en championnat, Kevin Danso s'est exprimé en conférence de presse sur cette action polémique.

Danso l'assure, il y a bien faute de Sanchez

« Oui, bien sûr, il y a faute. L'arbitre avait décidé en première instance que non. Mais tout le monde a vu la situation grâce à la VAR. C'était clair pour moi et pour tout le monde. Il y a encore des discussions, mais pour moi, oui, c'est une faute, ça s'arrête là. S'il n'y avait pas eu de faute sur ce pressing, je jouais en retrait avec Brice » a déclaré le joueur de 24 ans qui assure qu'il a bel et bien été déséquilibré par Alexis Sanchez et que la polémique qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux est inutile. Alors qu'il ne reste que quatre journées de championnat, Lens est deuxième de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur l'OM. Les Marseillais vont devoir vite oublier cette défaite afin de tenter de repasser devant les Nordistes d'ici la fin de la saison.