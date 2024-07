Clauss dans le loft, l’OM exige son départ ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi ne fait pas la dentelle et a décidé de créer deux groupes à l’OM. Les indésirables s’entraînent à part, et Jonathan Clauss fera partie de ce groupe de joueurs poussés vers la sortie à son retour de vacances.

Ne parlez surtout pas de « loft » aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Aux yeux des dirigeants olympiens, il n’en est rien mais dans les faits, Roberto De Zerbi a bel et bien créé deux groupes au sein de son effectif. Depuis sa prise de fonctions, l’ancien coach de Sassuolo procède d’une manière très simple lors de ses entraînements. L’intégralité de son effectif participe aux échauffements et aux exercices physiques et au moment de travailler ses principes tactiques, un groupe d’indésirable est écarté tandis que le reste de l’effectif reçoit les instructions de Roberto De Zerbi. Des cadres des années précédentes ont été placés dans ce qui ressemble furieusement à un loft : Chancel Mbemba, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout, lesquels sont tous invités à trouver un nouveau club lors de ce mercato estival.

Actuellement en vacances après avoir disputé l’Euro 2024 avec l’Equipe de France, Jonathan Clauss sera également placé dans le groupe des joueurs indésirables selon le journal L’Equipe. En effet, le quotidien national révèle que Roberto De Zerbi ne compte pas s’appuyer sur l’international tricolore, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat, et que Mehdi Benatia avait déjà tenté de vendre il y a six mois. L’Equipe rappelle par ailleurs dans son édition du jour que les indésirables conservent l’accès au vestiaire ainsi que leur place habituelle et que le staff de Roberto De Zerbi se tient à leur disposition en cas de besoin.

Roberto De Zerbi ne compte pas sur Clauss

Mais comme c’est le cas dans plusieurs clubs, ce loft a clairement pour but de convaincre les joueurs réticents de faire leurs valises en axant sur le fait que l’entraîneur ne compte pas du tout sur eux au point de ne même pas vouloir les voir à l’oeuvre. On notera par ailleurs que Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi font partie des joueurs que l’OM ne retiendra pas en cas de belle offre lors du mercato. Mais contrairement aux joueurs cités plus haut dans l’article, l’ancien milieu défensif de l’Atlético de Madrid et l’international marocain s’entraînent à 100 % avec le groupe dirigé par Roberto De Zerbi. Preuve que pour eux, la porte n’est pas fermée. Au contraire, Jonathan Clauss est lui plus que jamais invité à faire ses cartons et à trouver un nouveau projet.