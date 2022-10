Clauss blessé, pas grave l’OM a aussi fort !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent depuis le début de la saison, Jonathan Clauss va manquer les prochains matchs de l’OM.

Victime d’une légère blessure musculaire contre le Sporting Portugal mardi soir en Ligue des Champions, Jonathan Clauss sera absent une dizaine de jours. L’international français de l'Olympique de Marseille va au minimum manquer la réception d’Ajaccio en Ligue 1 ce samedi et le déplacement à Lisbonne pour le match retour contre le Sporting mercredi soir. Afin de compenser cette absence préjudiciable de Jonathan Clauss, l’entraîneur olympien Igor Tudor va faire confiance à Issa Kaboré, recruté cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Manchester City. Utilisé avec parcimonie par Igor Tudor depuis le début de la saison, le prometteur burkinabé va enfin avoir sa chance. Une belle occasion de prouver qu’il est aussi fort que Jonathan Clauss selon son cousin Charles Kaboré, ancien joueur de l’OM, champion de France avec Didier Deschamps dans la cité phocéenne en 2010.

Issa Kaboré peut faire oublier Jonathan Clauss

« Avec Clauss, c'était compliqué pour Issa, il est aussi bon que lui, mais il doit hausser son niveau. Je vois tous ses matchs depuis le début, je le trouve bien, il évolue dans son registre, il est vraiment offensif, il peut même jouer ailier si la défense est à quatre, il est mobile, crée des décalages, prend des risques, ne s'arrête jamais de courir » a analysé Charles Kaboré dans les colonnes de La Provence. Au latéral droit prêté par Manchester City et auteur d’une très belle saison dernière à Troyes de prouver qu’il peut être une alternative crédible à Jonathan Clauss lors des matchs face à Ajaccio puis sur la pelouse du Sporting. Le Burkinabé, qui a joué avec sa sélection durant la trêve internationale, ne sera en tout cas pas en manque de rythme. D’autant qu’il a également débuté le match de Ligue 1 contre Angers la semaine dernière, lorsque Nuno Tavares était suspendu. Pour cette rencontre, Jonathan Clauss avait alors dépanné à gauche et avait brillé avec un but et deux passes décisives. Des standards que Kaboré doit atteindre pour faire oublier la blessure de l'ancien Lensois.