Claudinho après Malinovskyi, l’OM en feu au mercato !

Par Corentin Facy

La semaine dernière, l’OM a frappé un premier coup au mercato avec la signature de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta.

L’effectif de l’Olympique de Marseille a été renforcé par la signature de l’international ukrainien pour 10 millions d’euros, mais Pablo Longoria n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin lors de ce mercato hivernal. En effet, le président de l’OM souhaite profiter de ce mois de janvier pour recruter un joueur offensif supplémentaire. Dans l’idéal, Pablo Longoria aimerait un second meneur de jeu, dont le style se rapprocherait de celui d’Amine Harit, actuellement blessé et ce jusqu’à la fin de la saison. Peu de noms filtrent dans la presse ces dernières heures et par conséquent, il est difficile d’anticiper le prochain mouvement de l’OM sur le marché des transferts. Mais selon Dominique Grimault, journaliste pour la Chaîne L’Equipe et ancien consultant sur OM-TV, le nom de Claudinho (Zénith Saint-Pétersbourg), déjà évoqué cet été, risque de revenir dans l’actualité du club phocéen.

Claudinho ciblé par Longoria à l'OM ?

« Longoria va prendre un autre attaquant. Tous les médias cherchent l’identité du joueur. Il ne viendra pas de Ligue 1, il pourrait venir peut-être du Zénith » a lancé Dominique Grimault, mettant fin aux rumeurs au sujet de Wissam Ben Yedder ou encore Andy Delort, avant de poursuivre. « C’est un Brésilien du Zénith dont le nom m’échappe. Je ne l’ai pas noté » a ajouté le journaliste, lequel a par ailleurs provoqué le fou rire de ses collègues en plateau devant cette information incomplète. Mais tout le monde aura bien compris que Dominique Grimault parlait de Claudinho, sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en… juin 2027. Autant dire qu’il faudra une offre colossale de l’Olympique de Marseille pour déloger le Brésilien de 25 ans du club russe, où il cumule 3 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison. Pablo Longoria, qui a toujours plus d'un tour dans son sac en période de mercato, a certainement un plan pour s'offrir Claudinho lors de ce mois de janvier.