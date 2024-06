Cinq joueur virés, l'OM frappe fort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato ouvre ses portes ce lundi, et du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria va dégraisser le mammouth. Cinq joueurs sont déjà dans la charrette de l'OM.

Frank McCourt a exigé du président de l’OM qu’il réduise la masse salariale de son club afin de prendre en compte l’absence de qualification européenne la saison prochaine. Pablo Longoria a beau être le maître des éléments lors du mercato, le patron de l’Olympique de Marseille va devoir tailler dans le vif et faire des choix dans le vestiaire, sans même attendre le nom de l’entraîneur. Ce dimanche, La Provence évoque les décisions à venir de Longoria, et cite le nom de cinq joueurs qui doivent s’attendre à vite quitter le groupe marseillais et ne pas participer à la prochaine saison. Ces cinq footballeurs d’ores et déjà sacrifiés reviennent tous d’un prêt, puisqu’il s’agit de Vitinha, Pol Lirola, Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et François Mughe. « Ils ne vont, à priori, pas faire de vieux os à Marseille », prévient Ludovic Ferro, journaliste du quotidien régional, qui en dit un peu plus sur chacun de ces cinq joueurs de l'OM.

Marseille fait le ménage dans le vestiaire

Dans cette liste, le nom qui fait le plus réagir les supporters marseillais est bien évidemment celui de Vitinha, le joueur ayant coûté le plus cher de toute l'histoire de l'OM, et qui a été prêté cette saison au Genoa en Serie A. Du côté de Marseille, on négocie avec le club de Serie A pour une possible deuxième année de prêt, mais rien n'est encore définitivement bouclé. Pour Pol Lirola, prêté, lui, à Frosinone, la situation est plus claire, d'autant plus que le joueur reconverti en défenseur central a compris que le club phocéen ne comptait plus sur lui et cherchait une porte de sorte. Jordan Amavi a lui encore une année de contrat avec l'Olympique de Marseille, mais là aussi La Provence confirme qu'une solution va être trouvée assez facilement pour que le latéral gauche s'en aille avant la reprise de la saison.

La situation est relativement similaire pour De La Fuente, qui est lié jusqu'en 2025 avec l'OM et n'est plus du tout dans les petits papiers de Longoria. Enfin, François Mughe, qui sort d'une saison transparente à Dunkerque, est, lui aussi, poussé vers la sortie quel que soit le nouvel entraîneur sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et ces cinq joueurs ne seront pas les seuls à devoir oublier l'OM, mais l'officialisation du successeur de Jean-Louis Gasset permettra d'en savoir plus.