Christophe Galtier sur le banc lors de PSG-OM, la folle rumeur

Par Hadrien Rivayrand

A quelques heures seulement d'un match important en Europa League contre l'Ajax à Amsterdam, l'OM est en pleine crise. Marcelino et Pablo Longoria voient leur avenir s'assombrir.

L'OM traverse une période très difficile. Si d'un point de vue comptable, tout n'est pas à jeter en Ligue 1, le jeu proposé est très en-dessous des attentes des fans et observateurs. Cela coïncide avec l'arrivée de Marcelino. Un Marcelino un peu perdu et qui a récemment été victime de la gronde des Ultras. Une réunion a même eu lieu ce lundi soir entre les représentants des Ultras et la direction phocéenne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a tourné au fiasco. Des tensions énormes ont eu lieu. Si Marcelino n'était pas présent, l'Espagnol veut partir et ne pas accepter de telles pressions. Concernant Pablo Longoria, il pourrait aussi décider de voguer vers d'autres horizons. Eurosport Espagne parle même de menaces de mort subies par le président espagnol pendant la réunion.

Galtier à l'OM et si ?

Si tout cela reste à confirmer, le départ de Marcelino est envisageable. L'OM va devoir mettre les bouchées doubles en interne afin de lui trouver un remplaçant si cela devait se confirmer. Jean-Pierre Papin fera l'intérim en attendant d'en savoir plus. Déjà, des noms ont commencé à être évoqué sur les réseaux sociaux, dont celui d'un certain Christophe Galtier. Libre depuis son départ du PSG, le natif de Marseille pourrait être une solution facile pour l'OM. Ironie du calendrier, Galtier pourrait reprendre la compétition... au Parc des Princes dès ce dimanche soir avec les Phocéens. Sur X en tout cas, nombreux sont ceux à imaginer un tel scénario se produire : « Galtier avait un boulevard pour reprendre à un moment ou un autre l'OM. Il a raté le coche en allant à Nice... » ; « On a viré l'horrible Marcelino lupin pour un potentiel arrivé de Galtier... Notre bon OM bien crise de retour » ; « Pitié, ne parlez pas de Galtier sérieusement et respectons la gravité de l'affaire dans laquelle il est impliqué. Les faits sont suffisamment sérieux pour ne pas l'évoquer sincèrement pour le banc de l'OM, qu'il s'explique devant un tribunal et basta » ou encore « Et siiiiiii ??? Galtier à l’OM ??? (après son procès…) », pouvait-on voir sur l'ancien réseau social à l'oiseau bleu.