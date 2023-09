Christophe Galtier refuse l'OM, l'explication tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier semblait être le grand favori pour le banc de l’OM mais c’est finalement Gennaro Gattuso qui va prendre la succession de Marcelino.

Passé par l’AC Milan, Naples, Sion ou encore le FC Valence, Gennaro Gattuso va devenir ce mercredi le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un accord a été trouvé entre le champion du monde italien et Pablo Longoria sur la base d’un contrat d’une saison plus une seconde en option. A la surprise générale, Gattuso va rafler la mise alors que le favori pour le poste au cours des dernières heures se nommait Christophe Galtier. Au sein de l’OM, de nombreux dirigeants influents ont chuchoté le nom de l’ex-entraîneur du PSG à Pablo Longoria, et plus encore.

Christophe Galtier l'anti-Longoria, cocktail explosif à l'OM https://t.co/eZtobjLTHR — Foot01.com (@Foot01_com) September 26, 2023

Un important lobbying a été exercé par certains dirigeants phocéens et visiblement, Longoria avait été convaincu. Mais pour le président espagnol, une condition était non négociable : Christophe Galtier devait accepter le poste dans l’immédiat et être sur le banc à Monaco samedi pour la 7e journée. C’est sur ce point que les négociations ont capoté selon L’Equipe, qui indique que Christophe Galtier souhaitait se donner du temps avant d’accepter le poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Galtier a demandé du temps, l'OM n'en avait pas

Mardi matin, après mûre réflexion avec son entourage, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a finalement décliné la proposition olympienne, une décision « très difficile » pour lui. Preuve que l’intérêt de l’Olympique de Marseille ne l’a pas laissé insensible, Christophe Galtier a passé quelques coups de téléphone au cours des derniers jours afin de prendre la température et quelques informations sur le projet de l’OM. Les hésitations du natif de Marseille sur le timing lui ont finalement été fatales puisque Pablo Longoria voulait un coach très vite. Gennaro Gattuso, libre depuis le mois de janvier, a accepté sans hésiter et dirigera sa première séance d’entraînement dès ce mercredi et il devrait être sur le banc olympien samedi à Monaco.