Chasse aux kilos et au gras, les joueurs de l'OM alertés

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La venue désormais annoncée de Marcelino à l'Olympique de Marseille va changer les habitudes des joueurs. Si certains s'étaient plaints de la rigueur d'Igor Tudor, ils risquent de déchanter, car l'entraîneur espagnol ne rigole pas.

Après le départ d’Igor Tudor de l’OM, Dimitri Payet n’avait pas masqué une forme de soulagement, le numéro 10 marseillais avouant ne pas avoir tout aimé de l’entraîneur croate. Revenant sur le parcours de Tudor, Payet a tapé fort. « Sur les premières séances et, notamment, lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d’un coup quelqu’un de rude et brutal. Dans sa façon d’être, dans ses paroles. Il était autoritaire (…) Il a été très dur, exagérément dur même, au début pour marquer son territoire, son arrivée, mettre les choses en place. Et, ensuite, ça a été un peu mieux », a confié Dimitri Payet. Cependant, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille risque de déchanter s’il croit pouvoir être un peu plus relax avec Marcelino. Francis Coquelin, qui a joué à Valence sous les ordres du futur coach de l’OM, prévient les footballeurs phocéens.

Marcelino contrôle ses joueurs chaque jour

Dans Aujourd’hui en France, le milieu de terrain français de Villarreal, a apprécié les méthodes de travail de Marcelino. Mais ce dernier ne laisse pas la moindre place à l’amateurisme, notamment en matière d’hygiène de vie. « Avec son staff, il insiste beaucoup sur la préparation athlétique, la nourriture. On avait une pesée quotidienne, des prises de masses grasses hebdomadaires ou toutes les quinzaines. Ceux qui n’étaient pas au poids étaient sanctionnés de grosses amendes. Le football qu’il réclame nécessite une parfaite condition physique », explique Francis Coquelin, qui pense que cela peut coller avec Dimitri Payet. On a poussé le bouchon un peu loin en prétextant d’un système de jeu trop intransigeant pour lui. S’il est dans sa meilleure condition et il le sera certainement, il devrait voir son temps de jeu considérablement augmenter avec Marcelino. Entre les deux, ça peut très bien fonctionner. »

Dans le passé, certains supporters de l'Olympique de Marseille avaient reproché à Dimitri Payet de s'être laissé aller physiquement et d'avoir quelques kilos en trop. Mais, cette année, le milieu français est apparu très affûté, ce qui n'a pas empêché Igor Tudor de le mettre au placard, et même de l'écarter définitivement en fin de saison, alors que Payet peut quitter l'OM durant ce mercato. A voir si Marcelino demandera à Pablo Longoria de conserver celui dont Jacques-Henri Eyraud avait fait un « Marseillais à vie ».