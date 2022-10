Chasse au coupable à l’OM, Tudor s’agace

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille n’est pas épargné par les critiques. Comme Igor Tudor, certains joueurs sont particulièrement ciblés. Ce que l’entraîneur marseillais ne supporte pas.

Ça va mal à l’Olympique de Marseille. Avant le déplacement à Strasbourg samedi soir, les Marseillais viennent d’enregistrer trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Du coup, certains joueurs en difficulté ne sont pas épargnés par les critiques. C’est notamment le cas d’Alexis Sanchez, l’attaquant moins en réussite qu’à ses débuts au club phocéen. Mais pour Igor Tudor, « il lui manque un but » et rien d’autre. « C'est un danger constant pour l'adversaire », a défendu l’entraîneur olympien, également agacé par les commentaires sur le jeu neutre du milieu Jordan Veretout.

Le match de Nuno Tavares est à montrer dans toutes les écoles de cirques du monde. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 26, 2022

« Vous posez la question car quand les résultats ne sont pas là, tous les joueurs sont nuls, a lâché Igor Tudor. Jordan est un joueur formidable. Il est dynamique, il est intelligent, il anticipe le jeu. Il lui manque un but mais c'est un très bon joueur. » Idem pour le latéral gauche Nuno Tavares dont les limites techniques et les choix posent problème. « On lui montre des vidéos de ses matchs car il peut s'améliorer sur ses choix, quand passer le ballon, quand dribbler », a expliqué le Croate, lui aussi visé par les critiques à cause de sa tendance à se voiler la face sur la qualité des prestations de son équipe.

Tudor n'est pas inquiet

« Le coach se concentre sur le contenu des matchs, a-t-il réagi. C'est la façon dont on réussit à être bon avec le ballon, sur ce qu'on travaille. Parfois ça ne suffit pas pour avoir des résultats. Sur les deux derniers matchs on a couru 117 km et 120 km, c'est plus que tous les autres matchs, donc on peut dire qu'on est plus fort sur cet aspect-là. On méritait de gagner face au deuxième de la Ligue 1 (Lens) et Francfort qui est bien classé en Bundesliga. Je respecte votre travail de journaliste, mais je sais que quand ça va moins bien, on essaye de trouver le coupable, la source des problèmes. Mais le rôle du coach est de se baser sur les choses concrètes. » Comme la mauvaise dynamique de l’OM ces dernières semaines.