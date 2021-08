Cengiz Under et l'OM, Longoria a déjà bouclé son transfert définitif !

Dans : OM.

Révélation du début de saison du côté de l’OM, Cengiz Under ne donnera pas beaucoup de maux de tête à Pablo Longoria, vu que son arrivée définitive à Marseille est plus ou moins certaine.

Pour mettre en place sa philosophie de jeu, Jorge Sampaoli avait besoin de deux ailiers percutants. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria ne s’est pas trompé en faisant venir Konrad De La Fuente, et surtout Cengiz Under. Titulaire dans le couloir droit du 3-2-4-1 de l’entraîneur argentin, l'international turc fait partie des meilleurs joueurs depuis la reprise de la L1. Après avoir ouvert son compteur à Montpellier le 8 août dernier (3-2), le joueur de 24 ans a inscrit son premier but devant le public du Stade Vélodrome. En ouvrant le score sur une passe de Gerson face aux Girondins de Bordeaux dimanche (2-2), Under a conquis les supporters phocéens, vu qu’il est le premier Marseillais à marquer deux fois lors des deux premières journées depuis Payet en 2013.

Cengiz Under va coûter 8,4 millions d'euros à l’OM

Sorti sur une blessure au mollet et remplacé par Nemanja Radonjic, l’ancien de la Roma retrouvera donc vite la pelouse du Vélodrome. Et ce pour de longs mois encore, puisque selon les informations de Filippo Biafora, son arrivée définitive à Marseille est déjà presque acquise. « L’obligation d’achat de Cengiz Under se concrétisera dès que l’Olympique de Marseille sera mathématiquement sûr de rester en Ligue 1. Alors, la Roma touchera 8,4 millions d'euros », avoue le journaliste d’Il Tempo sur son compte Twitter. Autant dire que son option est automatique, car il y a quand même très peu de chances que l’OM joue le maintien cette saison… En tout cas, cette nouvelle va faire plaisir aux supporters olympiens, qui savent que Longoria a visé juste avec Under.