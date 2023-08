Ce scandale qui rapporte des millions à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a vécu une véritable catastrophe économique et sportive cette semaine avec son élimination sulfureuse face au Panathinaïkos. Il y a au moins une bonne nouvelle au final.

Contrairement au siècle précédent où les supporters n’avaient aucune idée de ce qui se passait en interne dans les clubs, les suiveurs sont désormais de plus en plus attentifs à l’aspect financier. Le sportif prime, mais les tenants et les aboutissants du mercato ne sont plus un mystère, et répondent à une logique avant tout économique. A l’OL, on l’a bien compris avec le rachat du club et les restrictions de la DNCG, et ce fut le cas aussi au PSG il y a quelques années quand l’UEFA avait empêché le club de la capitale de se renforcer. C’est plus flou à l’OM, où Franck McCourt est lassé par les pertes financières mais continue quand même de mettre la main à la poche.

L'OM perd gros sur le plan financier

Néanmoins, des rentrées d’argent sont demandées. Les ventes au mercato en font partie, mais sur le plan sportif, à défaut de titre, la Ligue des Champions est connue comme très rémunératrice. Avec les primes et les droits TV, ce sont 20 ME minimum qui entraient dans les poches du club en cas de qualification, sans compter la billetterie, la valeur marchande des joueurs et les performances et primes supplémentaires qui peuvent faire monter l’addition à 50 ME. Mais avec l’élimination face au Panathinaïkos, dans des conditions qui font scandale en raison de l’arbitrage défavorable à l’aller comme au retour, cette enveloppe XXL file sous le nez de Pablo Longoria et de Frank McCourt.

Pour les optimistes, ceux qui voient toujours le bon côté des choses, il y a tout de même des économies de plusieurs millions d’euros qui seront faites avec cette élimination. En effet, Pablo Longoria monte toujours des accords complexes avec des bonus, des clauses et des pourcentage afin de se parer à toute éventualité. Et de nombreux joueurs transférés ces dernières années comprenaient un prix de transfert avec des bonus éventuels, souvent liés non pas à un titre, mais à une participation à la Ligue des Champions.

Pour une dizaine de joueurs, le club précédent ne touchera donc pas certains bonus, et cela signifie une économie de plusieurs millions d’euros selon le compte Droit Au But. Il s’agit en effet de Vitinha, dont le montant final du transfert vient donc de baisser, mais aussi de Malinovskyi, Ndiaye, Veretout, Clauss, Blanco, Lirola et d’autres joueurs partis depuis comme Gerson et Luis Suarez. Nul doute que, étant donnée la part de plus en plus importantes des bonus dans les transferts désormais, cette élimination de la Ligue des Champions aura au moins le petit mérite de soulager l’OM de quelques millions de bonus à ne pas payer, même si la balance reste bien évidemment négative par rapport à tous les revenus de la Ligue des Champions.