Brassier à l'OM, le cadeau offert à Conceiçao

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a mis Lilian Brassier sur sa liste des renforts pour le mercato estival. Mais l'OM n'est pas le seul club à vouloir s'offrir le joueur de Brest.

Pablo Longoria a beau avoir été prévenu par Frank McCourt qu'il devait impérativement renoncer à donner des salaires énormes aux joueurs lors du prochain marché des transferts, le président marseillais a tout de même de belles ambitions. Et notamment celle de faire signer à l'OM Lilian Brassier, le défenseur central du Stade Brestois, lequel a apporté sa pierre à la qualification du club breton pour la prochaine Ligue des champions. A un an de la fin de son contrat avec Brest, le joueur de 24 ans est à un tournant de sa carrière, et n'ayant pas encore prolongé avec son club, un bon de sortie peut évidemment lui être donné afin de faire rentrer quelques millions d'euros dans les caisses. Cependant, Gianluca di Marzio, le pape des transferts en Italie, révèle que si l'OM a les faveurs de Lilian Brassier, plusieurs gros clubs de Serie A sont également entrés en contact avec les dirigeants brestois.

Brassier, le cadeau de l'OM à Conceiçao

#Calciomercato | Il #Bologna pensa a #Brassier del Brest: su di lui c'è l'OM. Piace anche a Torino e Fiorentina⬇️ https://t.co/vbNBrroAx1 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 5, 2024

Ces derniers réclameraient entre 12 et 15 millions d'euros pour laisser partir leur défenseur central, ce qui n'a pas forcément repoussé tout le monde. Le journaliste transalpin explique que la Fiorentina et le Torino sont entrés dans la danse pour Brassier, mais que ces dernières heures, c'est également le cas de Bologne. Cependant, l'Olympique de Marseille tient toujours la corde, surtout si Sergio Conceiçao arrive sur le banc de l'OM. « Sergio Conceiçao est un grand admirateur de Brassier, qu'il souhaitait faire signer à Porto en janvier dernier. A l’époque, le défenseur avait pourtant refusé le transfert au Portugal, ce qui est différent pour Marseille, où il se rendrait volontiers », précise Gianluca di Marzio. Un beau cadeau pour le probable futur entraîneur de l'OM.