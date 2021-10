Bernard Tapie : Vélodrome, obsèques, la Mairie de Marseille communique

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Décédé ce dimanche matin, Bernard Tapie laisse derrière lui une ville, un club et des supporters de Marseille très touchés par la disparition de leur ancien président emblématique.

Quelques heures après cette annonce effectuée par sa famille, la mairie de Marseille a donné quelques informations sur la façon dont vous se dérouler les prochains jours, avec la possibilité pour chacun de rendre un dernier hommage au « boss ». Si les supporters de l’OM se sont recueillis devant le portrait de Bernard Tapie sur l’esplanade du Stade Vélodrome ce dimanche après-midi, une chapelle ardente sera installée cette semaine dans l’enceinte du stade olympien. Un lieu de recueillement qui permettra à Bernard Tapie « d’entrer une dernière fois au Vélodrome » selon Benoit Payan. Les Marseillais, supporters de l’OM ou autre, pourront ainsi se recueillir une dernière fois auprès du président qui était en poste lors du titre européen de l’OM en Ligue des Champions, acquis le 26 mai 1993. C’est en tout cas un souhait de la famille de Bernard Tapie qui sera donc respecté. Tout comme celui de voir ses obsèques se dérouler dans la cité méditerranéenne. Elles auront lieu prochainement à la Cathédrale de la Major, face à la mer.

C’est un jour triste pour l’OM et pour tous les Marseillais.

Bernard Tapie nous a quittés.

J’apporte tout mon soutien à sa famille ainsi qu’à tous ses proches.

De la haut je suis sûr qu’il veillera sur nous et qu’il continuera à briller parce qu’il est notre étoile ⭐️

RIP Boss pic.twitter.com/SCkATStpzS — Dimitri Payet (@dimpayet17) October 3, 2021

« Bernard Tapie fait partie de l'histoire de Marseille. L'histoire d'une étoile, lors d'une nuit européenne (en 1993, quand l'OM décroche la première et seule Ligue des champions du football français). Cette nuit-là, nous étions sur le toit du monde. J'avais 15 ans et comme moi, des centaines de milliers de Marseillais, de tous âges et toutes conditions, ont vécu un rêve éveillé. Comme sa ville, jamais il ne laissa indifférent. Entrepreneur, ministre, chanteur, pilote, animateur de télévision, acteur, comédien. À jamais président de l'OM. Bernard Tapie aura eu 1000 vies. Toutes vécues comme si c'était la dernière », a livré Benoit Payan, le Maire de Marseille.