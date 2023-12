Benrahma recale l'OL, il n'y a que l'OM qui le fait vibrer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM fait partie des clubs de Ligue 1 qui se montreront actifs cet hiver sur le marché des transferts. Les Phocéens se cherchent de nouvelles armes offensives.

Gennaro Gattuso le sait, pour faire bonne figure sur tous les tableaux en cette seconde partie de saison, son effectif devra gagner en qualité. L'Italien s'en est récemment plaint et veut que sa direction fasse le travail pour recruter de vraies plus-values. Pablo Longoria est donc au travail en interne avec le reste du board marseillais pour trouver les perles rares. Parmi les demandes de Gattuso, un nouveau joueur offensif. L'OM cible plusieurs joueurs dont Saïd Benrahma. L'international algérien est en manque de temps de jeu à West Ham et n'est pas contre une nouvelle aventure.

Benrahma, l'OM peut y croire

Selon les informations de L'Equipe, l'intérêt de l'OM pour Benrahma est bien réel. Des contacts ont même lieu avec l'entourage du joueur. Problème, la situation contractuelle de l'Algérien, encore sous contrat avec West Ham jusqu'en juin 2026. Dans ces conditions, seule une arrivée en prêt parait envisageable pour l'Olympique de Marseille. Et de l'espoir est permis pour boucler l'opération. En effet, le média précise que malgré les intérêts de Nice et l'OL, Benrahma privilégie une arrivée à Marseille. Ses représentants en sont conscients et sont prêts à accepter un prêt avec option d’achat, potentiellement activable en fin de saison, pour faciliter un deal. Pour le moment, l'OM est décrit comme prudent dans ce dossier, car la marge financière pour prendre en charge le salaire de Benrahma semble trop réduite. A noter que le joueur de 28 ans ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Un très bon point pour l'OM, qui sera déjà amputé de l'absence de nombreux joueurs pendant la compétition.