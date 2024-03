Benfica encore plus nul que l'OM, Rothen a une idée de génie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura fort à faire en cette fin de saison. Le club phocéen devra jongler entre le championnat de France et la Ligue Europa.

A Marseille, la récente défaite face au Stade Rennais a plongé encore un peu plus les hommes de Jean-Louis Gasset dans le doute. L'OM va devoir se remettre à l'endroit au retour de la trêve internationale afin de ne pas sombrer et mal terminer sa saison. Car tout peut encore bien se passer sur la Canebière. Si la route en championnat de France est décevante, celle en Ligue Europa est séduisante. En quarts de finale de la compétition, les troupes de Jean-Louis Gasset se frotteront au Benfica. Pas le plus gros morceau au vu des équipes restantes. Pour Jérôme Rothen, l'OM doit laisser tomber la Ligue 1 pour jouer sa chance à fond en C3.

L'OM favori face au Benfica selon Rothen

🏆 Pour @RothenJerome, la priorité de l'OM doit être la coupe d'Europe. pic.twitter.com/38Vizt2Ou7 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, conseillant à l'OM de faire ce choix fort. « Il faut un miracle en coupe d'Europe. C'est la chance du tirage et ça peut embellir leur fin de saison. Quand tu vois qu'ils ont galéré contre Toulouse... (...). L'OM a quelque chose à jouer en coupe d'Europe. Ils doivent retrouver de la fraicheur à ce moment-là. L'OM en championnat n'a pas la certitude de terminer en boulet de canon. Ils partent de trop loin. Quand je vois Benfica contre Toulouse... Peut-être qu'ils les ont pris de haut mais Marseille est totalement capable d'éliminer Benfica. Cette équipe de Marseille n'est pas bonne mais ils ont éliminé Villarreal », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui pense que l'OM a un vrai coup à jouer sur la scène européenne. Encore faudra-t-il se défaire de Benfica avec toutes les forces vives en présence sous peine de vivre des prochaines semaines chaotiques.