Bamo Meité pose ses conditions pour signer à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis quelques jours, l’OM et Lorient discutent d’un possible échange entre les deux jeunes défenseurs centraux Isaak Touré et Bamo Meité.

Prêté à l’AJ Auxerre la saison dernière, Isaak Touré n’a pas disputé la moindre minute depuis le mois d’août avec l’Olympique de Marseille. Quatrième défenseur central dans la hiérarchie de Marcelino derrière Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi, l’ancien capitaine du Havre est susceptible de quitter Marseille d’ici la fin du mercato. A en croire les informations de RMC, la liste des clubs intéressés par le colosse de l’OM est très longue.

Metz, Anderlecht, Burnley ou encore Nantes sont sur les rangs. Mais à en croire les informations de la radio, la piste la plus chaude mène au FC Lorient. Isaak Touré est favorable à un départ chez les Merlus, où il bénéficiera d’un temps de jeu plus important et de la possibilité de se développer dans un bon club de Ligue 1. Un prêt est espéré par l’état-major de Lorient mais du côté de Pablo Longoria, on espère plutôt un échange afin de récupérer le très prometteur défenseur central Bamo Meité. A en croire le compte insider @LaTribuneOM, des discussions sont bien menées en ce sens et le défenseur de Lorient est emballé à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille durant le mercato estival.

Meité veut du temps de jeu s'il signe à l'OM

« Le projet OM plait mais dans le cadre de son développement, le joueur souhaiterait avoir un rôle important dès cette saison » indique le compte, pour qui Bamo Meité est bel et bien intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille… mais pas à n’importe quelles conditions. Reste maintenant à voir si Marcelino est prêt à assurer à Meité un temps de jeu conséquent en cas de signature à l’OM. En l’état actuel des choses, avec des joueurs tels que Balerdi, Mbemba ou Gigot dans l’effectif, cela parait difficile. Mais le potentiel du défenseur Lorientais est tel que Marseille veut faire le forcing afin de recruter Bamo Meité d’ici la fin de l’été afin de compenser numériquement le départ de plus en plus probable de Touré.