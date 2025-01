Balerdi indigne, le capitaine de l'OM en danger

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le capitaine de l'OM est venu dire sur DAZN tout le mal qu'il pensait de l'arbitre de la rencontre Marseille-Strasbourg. Et ce n'est pas la première fois que Leonardo Balerdi vient ainsi se plaindre en direct.

« On essaie de rester calme, mais si l’arbitre ne siffle pas de penalty sur les situations qui sont claires. Ils ont fait 1.000 fautes et l’arbitre n’a pas sifflé. Mais non, rouge et penalty, c'est seulement contre nous, c’est incroyable. Je suis en colère, c’est toujours la même chose ». Dimanche soir, Leonardo Balerdi n'était pas à prendre avec des pincettes lorsqu'il est venu parler au micro de DAZN après OM-Strasbourg. Une attitude véhémente qui est de plus en plus coutumière de la part du défenseur et capitaine de l'Olympique de Marseille, dont les performances sportives ne sont pas totalement à la hauteur non plus. Alors, Pierre Ménès estime que Leonardo Balerdi a non seulement une attitude honteuse, mais qu'en plus le joueur argentin se perd totalement avec ce comportement agressif de plus en plus régulier.

Balerdi se trompe de combat à l'OM

😡 "Balerdi doit sortir. Quand il est comme ça, il est insupportable !"



L'avis tranché de @Ludovic_Giuly et @riomavuba sur Léo Balerdi. Vous êtes d'accord avec eux ?#OMRCSA #TeamOM pic.twitter.com/ZVIKlRJVRS — Free FOOT (@FreeFoot) January 19, 2025

Dans son émission sur Youtube, l'ancienne star de Canal+ estime que Leonardo Balerdi ne mérite pas le brassard de capitaine de l'OM. « Balerdi n’a pas l’attitude digne d’un capitaine de l’OM, il veut se battre avec tout le monde à chaque fois. Les Marseillais réclament un penalty sur la faute dans la surface, alors que c’est Balerdi qui fait une prise de judo à Diarra. En plus, cette attitude sur-agressive et vindicative de Balerdi nuit à son rendement parce qu’il s’est fait promener sur à peu près tous les ballons contre Strasbourg (…) Balerdi et les Marseillais doivent plutôt se pencher sur la qualité de leur match qui laisse à désirer, même si je sais que je vais me faire des amis en disant ça…. », a expliqué Pierre Ménès, conscient que ses propos vont forcément déplaire du côté du Vélodrome où les dirigeants sont actuellement très susceptibles. Cependant, concernant le capitaine de l'OM, Ménès n'est pas le seul à penser cela, Ludovic Giuly et Rio Mavuba ayant fait la même analyse.