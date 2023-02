Azzedine Ounahi, le fantôme de l’OM prend cher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Habitué aux entrées en jeu depuis son arrivée à l’OM, Azzedine Ounahi a fêté sa première titularisation face à Toulouse dimanche soir (2-3).

Positionné en meneur de jeu en soutien de Cengiz Ünder et d’Alexis Sanchez, l’international marocain était la surprise du onze de départ d’Igor Tudor. Et pour cause, les observateurs de l’Olympique de Marseille attendaient plutôt Mattéo Guendouzi ou Ruslan Malinovskyi à cette position, mais le coach olympien a récompensé Azzedine Ounahi pour ses belles prestations à l’entraînement durant la semaine. Malheureusement pour lui, l’ex-milieu de terrain d’Angers n’a pas répondu présent et a globalement déçu au point d’être remplacé dès la mi-temps par Malinovskyi. Dans les colonnes de La Provence, Azzedine Ounahi n’a pas été épargné même s’il ne s’agit bien sûr pas de condamner le joueur mais simplement de tirer le bilan d’une première titularisation ratée.

Ounahi, une première titularisation ratée avec l'OM

« On ne l’attendait pas dans le onze de départ. L’international marocain, abonné jusqu’ici aux bouts de match, a eu droit à sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Il n’a pas apporté grand-chose. Il a dézoné, parfois, pour essayer d’apporter le danger. Mais il a disparu au fil des minutes, éprouvant les pires difficultés à répondre au défi physique imposé par le TFC et à exister dans le jeu prôné par Tudor » a froidement analysé La Provence. Les critiques ne sont guère plus sympathiques à l’égard d’Azzedine Ounahi dans L’Equipe, qui lui a attribué la pire note du match pour un joueur de l’OM (4/10). « Pour sa première titularisation depuis son arrivée, il a connu une première période compliquée. Positionné en meneur de jeu, il a semblé trop facile dans ses prises de balle et pas assez tranchant dans tout ce qu'il a entrepris ». Pour se rassurer, le Marocain pourra écouter son coach Igor Tudor, qui a tenu à le défendre en conférence de presse en rappelant qu’il ne s’agissait que de sa première titularisation. Comme pour Vitinha, qui avait manqué sa grande première contre Nice, un temps d’adaptation est nécessaire et l’OM prendra le temps d’intégrer ses recrues dans les règles de l’art afin de ne pas les griller.