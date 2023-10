Aucun doute, Harit voit un effet Gattuso à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Amine Harit a pris beaucoup de coups contre Brighton au Vélodrome, mais au final c’est l’OM qui termine encore une fois sonné avec ce match nul 2-2 alors que tout semblait si bien parti. Une nouvelle déception pour le milieu de terrain marseillais, qui s’est confié sur W9 au sujet de cette série négative qui peine à se terminer, même si l’OM est toujours en course dans sa poule d’Europa League.

« Forcément, on a des regrets. Je pense que dans l’ensemble, on a fait un très bon match. On a été très bons dans notre pressing, dans notre manière de jouer, avec de belles sorties de ballon face à une très belle équipe de Brighton. Il y a énormément de choses positives à retenir de ce match. On voit la différence avec le nouveau coach. Je pense qu’on a fait une très bonne première période, la meilleure depuis le début de la saison. On a réussi à être efficaces. En seconde période, avec le score, c’était sûr qu’ils allaient pousser un peu, on a un peu reculé. C’est un match très positif pour nous, la preuve avec la réaction du public », a livré Amine Harit, persuadé qu’il y a bien un effet Gennaro Gattuso même si l’OM n’a pris qu’un point en deux matchs.