Aubameyang massacré, la star de l'OM prend cher ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En très grande forme avant la trêve hivernale, Pierre-Emerick Aubameyang a des difficultés en ce début d’année. Discret contre Strasbourg, l’attaquant de l’OM a été fantomatique à Rennes.

Avec les absences de Sarr, Ndiaye ou encore Harit et Ounahi qui disputent actuellement la Coupe d’Afrique des Nations, le secteur offensif de l’Olympique de Marseille est très affaibli. Tout ou presque repose sur les fulgurances de Pierre-Emerick Aubameyang, brillant avant la trêve au point de rafler le titre de meilleur joueur de Ligue 1 face à Alexandre Lacazette (OL) et Kylian Mbappé (PSG). Le début d’année 2024 est moins prolifique pour « Auba ». Certes, l’international gabonais a marqué le but de la qualification face à Thionville au début du mois mais depuis, c’est plus compliqué.

CdF : Rennes arrache sa qualification, l'OM à la trappe https://t.co/mMJmtVig5i — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2024

Muselé par la défense de Strasbourg en Ligue 1 il y a une semaine, Aubameyang n’a pas existé non plus face à Rennes, dimanche soir en 16es de finale de la Coupe de France. L’attaquant star de l’OM a d’ailleurs hérité de la pire note du match dans les colonnes de L’Equipe avec un 3/10 impitoyable. « Décisif au tour précédent contre Thionville (1-0), l'attaquant a été beaucoup plus discret dimanche soir et il n'est pas parvenu à être menaçant. Il a dévissé son tir à la réception d'un bon centre de Veretout (10e), a encore raté le cadre ensuite, et son association avec Vitinha n'a jamais été fructueuse. Un tir au but marqué, mais c'est trop peu » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national.

Les supporters de l'OM exigeants avec Aubameyang

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM ne sont pas plus indulgents et pointent du doigt l’irrégularité de Pierre-Emerick Aubameyang. « Clauss et Aubameyang ils font la CAN ? », « Aubameyang a 35 ans... il va marquer quelques buts mais faut pas trop en attendre. Je suis très inquiet », « Aubameyang c’est le Ying et le yang, il est bon une semaine sur deux », « Aubameyang il va falloir en parler sérieusement à 700.000 euros par mois » ou encore « Aubameyang j’en reviens pas de la purge qu’il a pondu hier » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OM sont en colère, eux qui attendent beaucoup plus de leur star offensive. Samedi soir face à Monaco, il est clair que l’attaquant gabonais et tous les joueurs olympiens dans leur ensemble devront faire beaucoup mieux pour espérer un résultat positif.