Aubameyang inquiète l'OM, il y a un problème

Par Claude Dautel

Renfort vedette du mercato de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a été fantomatique à Nantes. L'attitude de l'attaquant commence à agacer.

Arrivé librement à l'OM le 21 juillet dernier pour remplacer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a eu droit à un accueil royal comme seuls les supporters marseillais peuvent le faire en France. En lui faisant signer un contrat jusqu'en 2026, alors que le buteur international gabonais a tout de même 34 ans, Pablo Longoria a démontré qu'il lui accordait une grosse confiance, et cela même si le natif de Laval sortait de quelques saisons compliquées à Arsenal, au Barça et à Chelsea.

L'attente est donc grande autour de Pierre-Emerick Aubameyang et la déception actuelle est à la hauteur de ce que les fans marseillais attendaient. Vendredi soir, après le nul concédé par l'Olympique de Marseille, match qu'il a traversé comme un fantôme. Aubameyang a pris cher dans la presse et encore plus sur les réseaux sociaux où il n'y a pas trop de place pour la patience.

Aubameyang pire joueur du match Nantes-OM

Ce soir, on a retrouvé le Aubameyang en claquettes chaussettes du match à Athènes. Va falloir apporter beaucoup plus, compte tenu de ton expérience du haut niveau, mon grand. pic.twitter.com/5cIKBUa3ZF — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) September 1, 2023

Dans L'Equipe, l'attaquant gabonais a la plus faible note des 22 joueurs, avec un 3 sur 10 et un commentaire acide : « Il n'a pas été à la hauteur et a manqué d'impact dans tous ses mouvements. Ses tentatives de frappes étaient trop molles ou trop imprécises, et il n'y a pas grand-chose à sauver de son match. » Pour La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi un 3, note qu'il partage avec Valentin Rongier, et une appréciation sans détour : « L'international gabonais a éprouvé les pires difficultés pour peser sur la défense adverse ». Si les journalistes sont courtois envers l'attaquant marseillais, sur les réseaux sociaux, le ton est un peu plus incisif.

« Ce soir, on a retrouvé le Aubameyang en claquettes chaussettes du match à Athènes. Va falloir apporter beaucoup plus, compte tenu de ton expérience du haut niveau, mon grand », prévient PlaneteOheme, tandis qu'un autre supporter de l'OM est nettement plus brutal : « Aubameyang où sont ceux qui prédisaient 20 buts en ligue 1.../meilleur buteur etc....il est fini!!! c'est une escroquerie !!!! Sanchez le bouffe à chaque match !!! » Après seulement six matchs officiels sous le maillot de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang va devoir profiter de la trêve internationale pour retrouver ses esprits, afin de confirmer qu'il n'a pas tout perdu de son incroyable talent.