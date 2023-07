Pablo Longoria déchainé, l’OM sur Aubameyang

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A la demande de son entraineur Marcelino, Pablo Longoria essaye de convaincre Chelsea de lui céder Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur doit lui aussi être convaincu, alors que l'Arabie Saoudite lui tourne autour.

Ancien pensionnaire du championnat de France avec notamment un passage très réussi à Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang est à 34 ans à un carrefour de sa carrière. Impressionnant avec Dortmund, solide avec Arsenal, il a ensuite disparu de la circulation du côté du FC Barcelone, avant de tenter de se relancer sans succès à Chelsea. Même pas inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions la saison passée, le Franco-Gabonais ne fait pas non plus partie des plans de Mauricio Pochettino pour la saison à venir. Avec encore un an de contrat, mais un salaire copieux de 5 ME par an avec les Blues, il est pressenti depuis quelques semaines pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Mais rien n’est encore signé, et selon Relevo, média qui avait notamment annoncé en premier la volonté de l’OM de signer Renan Lodi, Pablo Longoria est entré en contact avec l’attaquant connue pour sa vitesse de pointe.

Une décision prise à la demande de Marcelino, qui rêve d’avoir Aubameyang dans son effectif et estime qu’il s’intègrerait très bien à son schéma tactique. Un pari osé tant l’attaquant gabonais a un peu disparu des radars, mais qui serait rendu possible par la volonté de Chelsea de se séparer de l'ancien d'Arsenal à tout prix. Il y a quelques jours, le club londonien poussait pour le vendre en Arabie saoudite, avec une petite rentrée d’argent à la clé, mais les discussions se sont brutalement stoppées. Suffisant pour laisser une fenêtre de tir à l’OM ? Selon le média espagnol, le fils de Pierre Aubame est en tout cas au courant de l’intérêt marseillais et est désormais pressé de faire un choix pour la suite de sa carrière. Chelsea ne dira pas non si Pablo Longoria venait à mettre 15 millions d’euros sur la table. Ce qui n’est pas anodin pour un joueur qui vient de vivre une saison quasiment blanche.