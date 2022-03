Arturo Vidal à l'OM, Sampaoli se prend un râteau

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jorge Sampaoli avait fait d’Arturo Vidal l’une de ses priorités pour renforcer le milieu de terrain de l’OM lors du prochain mercato.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. En effet, à en croire les informations du site Todo Fichajes, c’est au Brésil que l’expérimenté Arturo Vidal va rebondir. Du haut de ses 34 ans, et alors que son contrat avec l’Inter Milan court jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain chilien a de grandes chances de poursuivre sa carrière à Flamengo. Dans une interview accordée à TNT Sport en milieu de semaine, Arturo Vidal a confirmé sa volonté de rejoindre le club brésilien. « J'aime beaucoup Flamengo, le geste du président où il m'a offert une chemise en cadeau a rempli mon cœur. J'ai le rêve de jouer là-bas, je ne peux pas le nier. Quand la direction le voudra, je ferai tout pour y aller. J'espère le faire très bientôt » a-t-il détaillé.

Con todo sino pa que!!!😜💪🏽🤴🏽🔥🦁 seguimos con todo, hasta el final 👍🏽💪🏽Forza @inter 🖤💙 vamos Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/ITEEXFOWmS — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 11, 2022

Vidal ne devrait pas signer à l'OM

Un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille car selon Todo Fichajes, il est avéré que Jorge Sampaoli faisait bien d’Arturo Vidal sa priorité pour compenser un éventuel départ de Boubacar Kamara au milieu de terrain lors du prochain mercato. Jorge Sampaoli et Arturo Vidal se connaissent par cœur, le joueur de l’Inter Milan ayant été un soldat de l’entraîneur de l’OM lorsque celui-ci était à la tête de la sélection chilienne. Depuis que Jorge Sampaoli a signé à Marseille, les deux hommes se sont déjà entretenus au téléphone. Mais malgré leur excellente relation, Arturo Vidal ne devrait pas accepter de rejoindre la Ligue 1. Une mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli qui va néanmoins faciliter la vie de Pablo Longoria. Car si le président de l’OM a un profond respect pour la carrière solide d’Arturo Vidal, il ne partageait pas vraiment l’euphorie de Jorge Sampaoli sur ce dossier. En partie à cause des blessures et du salaire colossal de l’homme aux 21 matchs de Série A depuis le début de la saison sous les couleurs de l’Inter Milan.