Annoncé au PSG, Zidane vient au secours de Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au coeur des rumeurs avec la possibilité pour lui d’intégrer le PSG dans les mois à venir, Zinedine Zidane profite pour le moment posément de son année sabbatique.

L’ancien coach du Real Madrid a décidé de prendre du recul, et il se fait comme à son habitude très discret sur le plan médiatique, marketing ou sportif. S’il passe régulièrement à Paris, notamment pour diner avec quelques amis, le champion du monde 1998 est ce vendredi à Marseille pour un projet qui lui tenait à coeur. Et ce n'est bien évidemment sans lien direct avec l'OM. En effet, Zizou a décidé de s’attaquer au désert médical que connait son ancien quartier de la Castellane, où l’accès au soin est de plus en plus compliqué. Dans le lieu où il a grandi, Zinedine Zidane a décidé d’aider à la construction d’une Maison Médicale Digitale, dont il fera donc l’inauguration ce vendredi. Un projet porté par le Professeur Philippe Metellus, lui aussi marseillais, et qui a décidé de s’attaquer aux zones de désert médical.

Voilà en effet plus d’un an que ce quartier n’a plus un seul médecin généraliste, une chose assez terrible pour un quartier à très haute densité, avec 4500 habitants. Très impliqué dans ce projet, l’ancien footballeur en est même à l’origine, a révélé le Professeur. « Ce n'est pas un secret. Je me suis occupé de son frère aîné. On est resté en contact. C'est même sa famille qui m'a contacté pour que je puisse trouver une solution et permettre à la cité d'avoir un accès aux soins décent. Depuis le début, Zinédine a été tenu au courant de l'avancement de ce dossier. C'était important pour lui que l'on puisse ouvrir ce service », a souligné le chirurgien, ravi de voir que l’accès aux soins et aux consultations sera de nouveau possible dans ce quartier difficile, mais pas abandonné par l’une de ses plus grandes figures.