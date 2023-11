Ancien joueur et coach de l'OM, Henri Stambouli est décédé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Triste nouvelle pour le football français. Ce vendredi matin, l’Adana Demirspor, club de son fils Benjamin Stambouli, a annoncé la mort d’Henri Stambouli à l’âge de 62 ans. L’ancien gardien de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille s’était surtout distingué pendant sa carrière d’entraîneur. Et notamment au club phocéen, avant ses passages dans différents clubs et sélections en Afrique.