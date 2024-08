Amine Harit victime d'une terrible menace à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM aura l'occasion d'enchainer après son beau succès à Brest contre le Stade de Reims. Une rencontre qui jouera beaucoup pour l'avenir d'Amine Harit sur la Canebière.

L'OM veut jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1 et compte bien mettre tous les ingrédients nécessaires pour y parvenir. La première sortie des hommes de Roberto De Zerbi a en plus impressionné. Cependant, le marché des transferts n'est pas encore terminé à l'OM et pas mal de mouvements sont à prévoir. Concernant les départs, Amine Harit est concerné. L'international marocain était pourtant de la partie la semaine passée en Bretagne. Mais De Zerbi a encore des doutes sur lui, même s'il apprécie dans le fond sa valeur ajoutée et sa justesse technique. Contre Reims ce dimanche soir au Stade Vélodrome, Harit jouera donc beaucoup.

Amine Harit joue très gros

Le Phocéen rappelle ces dernières heures que Roberto De Zerbi est en effet encore très hésitant sur Harit, surtout que l'OM a du mal à faire partir ses indésirables et a besoin d'argent pour faire souffler ses finances. « Il y a un point sur lequel l'entraîneur italien est intransigeant pour un joueur offensif : l'efficacité et la capacité à être décisif. Ce qui, finalement, a toujours manqué à l'ancien Nantais depuis le début de sa carrière », souligne notamment le média français. Amine Harit va donc devoir prouver en express qu'il peut être le joueur tant attendu par son nouvel entraineur italien, qui passera sinon à autre chose. Amine Harit, qui veut rester à Marseille, a déjà reçu deux propositions de la part du Zenith et du Genoa. Deux propositions refusées. Mais si l'OM le forçait à partir dans les ultimes heures du marché, nul doute que l'ancien de Nantes ne manquera pas de propositions. Mais on n'en est pas encore là.