Amine Harit met l’OM au parfum avant le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives, Amine Harit réalise une belle deuxième partie de saison après avoir galéré durant les six premiers mois.

Placardisé par Jorge Sampaoli en début de saison, Amine Harit s’est imposé lors de la seconde partie de la saison comme un joueur important de l’Olympique de Marseille. Auteur de cinq buts et trois passes décisives, le Marocain doit encore gagner en régularité, mais son profil de dribbleur est assez unique au sein de l’effectif marseillais, ce qui en fait un atout rare pour l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli. L’avenir d’Amine Harit est cependant très flou dans la mesure où l’ancien Nantais n’est que prêté sans option d’achat par Schalke 04. On le sait, le club allemand ne souhaite pas récupérer Amine Harit et son copieux salaire l’année prochaine, ce qui pourrait profiter à Marseille. De son côté, le joueur a clairement exprimé son désir de rester dans une interview accordée au Dauphiné Libéré.

Amine Harit veut rester à l'OM et il le dit

« Je me sens bien ici » a prévenu Amine Harit avant de poursuivre. « Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n'ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n'ai pas envie de rester ici serait mentir car c'est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des champions, on ne va pas cracher dessus. D'autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances » a lancé Amine Harit, qui se projette également vers la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc même s’il ne faisait pas partie des dernières listes. « La sélection me manque ! Je ne fais pas ces déclarations parce que j'ai vu qu'ils se sont qualifiés mais parce que j'ai juste envie de jouer un Mondial ! Si j'avais pu venir à tous les rassemblements, je serais venu. Il y a eu des choses, des décisions qui ne dépendent pas que de moi » a-t-il expliqué. Que ce soit auprès de l’OM ou du Maroc, Amine Harit avait des messages à faire passer. C’est désormais chose faite, reste maintenant à voir si en ce qui concerne Marseille, le président Pablo Longoria fera le nécessaire afin de conserver l’ancien dribbleur du FC Nantes.