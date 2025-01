Amine Harit c'est fini, l'OM dit stop

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs en manque de temps de jeu lors de ce mercato hivernal. Titulaire en début de saison, Amine Harit sera sacrifié par le board olympien en cas de belle offre.

Poussé vers la sortie l’été dernier, Amine Harit se retrouve dans une situation similaire en ce mois de janvier à l'Olympique de Marseille. Titulaire en début de saison, l’international marocain avait donné raison à ses dirigeants de le conserver, justifiant la confiance de Roberto De Zerbi avec 2 buts et 4 passes décisives. Mais entre une suspension et une blessure, le temps de jeu de l’international marocain s’est écroulé depuis le mois de novembre. Et alors que son contrat expirera en juin 2027, l’ancien meneur de jeu du FC Nantes ne sera pas retenu par l’OM lors du mercato d’hiver.

L'OM veut se débarrasser d'Amine Harit

Pablo Longoria souhaite profiter de la cote d’Amine Harit auprès de plusieurs clubs européens pour récupérer les 10 millions d’euros investis il y a trois ans et demi. Selon les informations de Foot Mercato, la position du club phocéen est très clair à tel point que Marseille aimerait faire d’Amine Harit « la tête de gondole du dégraissage » de l’OM au mois de janvier. L'indemnité de transfert est un solide argument, tout autant que le salaire du Marocain, qui pèse lourd dans les finances du club. Les courtisans de l’ancien joueur de Schalke 04 ont évidemment eu vent de cette décision et certains ont déjà pris des renseignements pour connaître les conditions d’un transfert du joueur de 27 ans.

OM : « Il n’a plus le droit », De Zerbi tape sur Harit https://t.co/LSx4GL34Mr — Foot01.com (@Foot01_com) December 31, 2024

Dans les colonnes de La Provence il y a quelques jours, Roberto De Zerbi n’avait pas masqué sa frustration face aux statistiques de son meneur de jeu. « Harit, qui a 27, 28, 29 ans, je ne sais pas exactement (27 ans), il n'a plus le droit de refaire une saison sans inscrire dix buts. Je le pousse, je lui répète ça en permanence » avait notamment lâché le coach italien de l’Olympique de Marseille, qui demande à ses joueurs offensifs d’être décisifs, ce qui n’est pas la principale qualité d’Amine Harit. Reste maintenant à voir si le joueur de 27 ans sera enclin à quitter l’OM au mois de janvier, ce dont on peut sérieusement douter au vu de la très belle saison jusqu’ici réalisée par le club phocéen. Pour rappel, Amine Harit a refusé un pont d’or du Zénith Saint-Pétersbourg il y a six mois, lui pour qui s’imposer à Marseille était une priorité.