Amavi, Getafe veut faire pleurer l'OM

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherchera à se débarrasser de certains joueurs dans les prochaines semaines. Mais pour ne rien arranger à la mission déjà périlleuse de Pablo Longoria, des joueurs prêtés sont en perdition.

Pablo Longoria doit trouver de l'argent. La récente élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions n'a pas fait les affaires de l'OM. Le président marseillais va donc devoir trouver des solutions pour faire des ventes lors des prochaines fenêtres de mercato. Gerson, Pape Gueye, Luis Suarez ou encore Cengiz Under sont concernés. Mais ce qui serait un énorme coup dur pour l'OM, c'est de voir des joueurs récemment prêtés revenir dès cet hiver. On sait que cette menace plane déjà sur Konrad de la Fuente (Olympiakos) mais aussi sur Luis Henrique (Botafogo). Ces dernières heures, on apprend que c'est désormais Jordan Amavi qui pourrait revenir à Marseille cet hiver.

Amavi, coup dur à venir pour l'OM ?

C'est en tout cas ce qu'indique Diario Sport. En grand manque de temps de jeu à Getafe, club dans lequel il a été prêté en toute fin de mercato estival, Jordan Amavi n'a joué que quatre petits matchs. Son profil ne convainc pas le club espagnol, qui a un autre plan en tête, à savoir celui de recruter Marcelo. L'ancien joueur du Real Madrid agace à l'Olympiakos. Souvent à court de forme, Marcelo ne serait pas contre retourner en Espagne. Et une signature à Getafe condamnerait encore plus le temps de jeu de Jordan Amavi, dont le prêt pourrait être coupé plus tôt que prévu. Ce serait encore un coup dur à gérer pour Pablo Longoria. Au rayon des arrivées, l'OM va également devoir se renforcer. C'est en tout cas la volonté d'Igor Tudor. D'après Il Messaggero, Rick Karsdorp (27 ans, AS Roma) plait beaucoup à la direction phocéenne, alors que son contrat avec le club romain devrait prochainement être résilié.