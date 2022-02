Alvaro humilié par l’OM, la folle révélation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors du mercato hivernal, Pablo Longoria a tenté de convaincre Alvaro Gonzalez de quitter l’OM… en vain.

Surveillé par la DNCG durant la période des transferts, l’Olympique de Marseille a bouclé les départs de Jordan Amavi et de Dario Benedetto. Mais dans l’idéal, Pablo Longoria aurait aimé ficeler un ou deux transferts de plus. Duje Caleta-Car était proche de West Ham mais le deal ne s’est finalement pas conclu tandis qu’Alvaro Gonzalez a également été poussé vers la sortie. Le défenseur espagnol était ciblé par des clubs espagnols, turcs… et français. Saint-Etienne mais surtout Bordeaux ont pensé à lui. Très attaché à l’OM malgré son statut de remplaçant, Alvaro Gonzalez a refusé de quitter Marseille pour des clubs luttant pour le maintien. Pablo Longoria a pourtant fait tout ce qui était en son pouvoir pour faciliter le départ de l’ancien soldat de Villarreal selon Le 10 Sport.

L'OM était prêt à libérer Alvaro Gonzalez

Et pour cause, le média dévoile que l’Olympique de Marseille, très désireux de réduire sa masse salariale en se séparant d’Alvaro Gonzalez, a fait des efforts considérables pour que le départ du joueur vers les Girondins de Bordeaux puisse se concrétiser. Le club phocéen était tout simplement prêt à libérer le joueur de son contrat sans aucune compensation financière. Autrement dit, Marseille a accepté de perdre Alvaro Gonzalez sans toucher la moindre indemnité de transfert, alors que l’on parle d’un joueur à qui il reste deux ans de contrat à l’Olympique de Marseille. La situation était idéale pour Bordeaux, qui était en mesure de payer le salaire d’Alvaro Gonzalez et qui avait une superbe occasion de récupérer un joueur sans verser d’indemnité de transfert. Mais droit dans ses bottes du début à la fin du mercato, Alvaro Gonzalez a refusé l’approche des Girondins de Bordeaux et a fait le choix de rester à l’OM en dépit d’un faible temps de jeu.