Alexis Sanchez rêve de revenir à l'OM, Longoria racketté

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature de Pierre-Emerick Aubameyang met-elle un terme au dossier Alexis Sanchez ? Ce n’est pas si simple et visiblement, le Chilien compte bien revenir, si Pablo Longoria allonge la monnaie.

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Pierre-Emerick Aubameyang, recruté pour zéro euro en provenance de Chelsea. Les supporters de l’OM sont aux anges et attendent avec impatience la suite du mercato de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. Un dossier tient en haleine les suiveurs du club phocéen, celui de la prolongation ou non d’Alexis Sanchez, meilleur joueur et meilleur buteur de l’OM la saison dernière avec 18 réalisations toutes compétitions confondues. Ces derniers jours, le pessimisme était de mise dans la mesure où l’international chilien n’a toujours pas répondu à l’offre soumise il y a plus d’un mois par l’état-major de l’OM.

Alexis Sanchez demande une rallonge à l'OM

Avec la signature d’un joueur du calibre de Pierre-Emerick Aubameyang, on pourrait penser que Pablo Longoria a maintenant fait une croix sur la prolongation d’Alexis Sanchez. Il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas. Et pour preuve, le journal L’Equipe indique dans son édition du jour que « les nouvelles venues de Tocopilla étaient légèrement moins pessimistes ces dernières heures » même si le quotidien national se demande si Sanchez et Aubameyang sont compatibles… dans la grille des salaires de l’Olympique de Marseille.

ℹ️ Alexis Sanchez x OM.



▶️ Il juge la première offre de l'OM, reçue assez tôt en fin de saison, insatisfaisante financièrement.



▶️ Il a adoré son expérience au club et est prêt à prolonger dans de meilleures conditions financières. (1/2) https://t.co/8xXMTjEAR8 pic.twitter.com/FMHbhNyeoe — MB (@MarwanBelkacem) July 19, 2023

Sur les réseaux sociaux, l’insider Marwan Belkacem dévoile de son côté que Sanchez a « adoré » son expérience à l’OM et envisage toujours de prolonger… à condition que Pablo Longoria revoit à la hausse sa proposition financière. Point important : la direction marseillaise aurait promis à Marcelino lors de sa signature à Marseille que Sanchez serait toujours un joueur de l’effectif en 2023-2024. On peut donc penser que Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas signé à l’OM pour compenser le départ d’Alexis Sanchez mais que l’objectif ultime des dirigeants phocéens est d’aligner les deux stars de 34 et de 36 ans en attaque la saison prochaine.