Vente OM : Mohamed Bouhafsi met KO un supporter

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que le projet de Frank McCourt et de Pablo Longoria continue de prendre de l’épaisseur à l’Olympique de Marseille, les rumeurs autour de la Vente OM continuent pourtant de circuler.

La Vente OM est toujours un sujet tabou du côté de Marseille. Même si le nouveau projet, porté par Pablo Longoria dans les coulisses et par Jorge Sampaoli sur le terrain, plait à une grande majorité des supporters olympiens, la potentielle venue d’investisseurs milliardaires intéresse toujours les fans. Il faut dire que les Marseillais ont envie de se mettre au niveau du PSG à la sauce qatarie, qui vient de faire venir Lionel Messi. Mais pour l’instant, tout cela n’est que spéculation.

Ce qui n’empêche pas à certains suiveurs de l’OM de s’embrouiller à propos de ce sujet de la vente. Puisque ce mardi matin, Mohamed Bouhafsi s’en est pris à un supporter marseillais, qui l’avait défoncé sur Youtube en mai dernier. Dans un échange piquant sur Twitter, les deux hommes ont réglé leurs comptes devant un public presque aussi qu’au Vélodrome.

« Je ne demande pas d'excuse »

Mohamed Bouhafsi : « Juste pour savoir c'est le même coup de gueule agressif que sur moi et la vente ? Celui là ? Parce que vous m'aviez dit que dans 15 jours on verra ! Parce que là ça fait pas 15 mais 96 jours ! Y a pas de méchanceté dans mes propos juste de dire que l'agressivité ne sert à rien. Attaque gratuite ? Non petit correctif. Il a le droit de me défoncer le 14 mai et j’ai pas le droit de lui rappeler son agressivité ? ».

OM FLASH NEWZ : « Rien à voir avec la vente là, je parle des limites de la Var. Je t'ai cité pour me donner ton avis sur l'idée de la mise en place du Challenge afin de permettre au coach d'avoir une bouée de sauvetage au cas où les arbitres sont vraiment aveugles. Rien contre toi ».

Mohamed Bouhafsi : « Je sais que tu parlais de la var mais le coup de gueule ci dessous du 14 mai on en parle ? On on parle du show Bouhafsi etc avec beaucoup d'agressivité. Tu parlais de 15 jours on fait quoi maintenant ? ».

OM FLASH NEWZ : « Pas de souci sur la vente, je peux m'excuser de mes propos sur le moment. Mais là, la Var a de gros soucis, j'espère que par tes contacts tu peux faire remonter l'idée d'un petit supporter de l'OM ».

Mohamed Bouhafsi : « Je ne demande pas d'excuse. J'ai déjà dit que je comprenais la passion des gens. En revanche, me dire que je fais un show, que je me fous des gens, que je ne suis pas au courant, que je suis un mec de rumeurs c'est pas très agréable. Surtout quand 96 jours après on a vu le résultat ».

OM FLASH NEWZ : « Pour l'instant l'histoire de la vente, tu as raison, je suis obligé de m'incliner vu que rien n'a encore filtré. Mais je reste fidèle aux dire de Thibaud Vezirian. Cependant tu connais l'explosivité du peuple marseillais. J'ai rien contre toi, fallait que ça sorte ».