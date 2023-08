Alexis Sanchez de retour à l’OM, son agent s'en mêle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis la fin du mois de juin, l’OM attend une réponse à son offre transmise pour la prolongation du contrat d’Alexis Sanchez.

Meilleur joueur et buteur n°1 de l’Olympique de Marseille en 2022-2023, Alexis Sanchez a rapidement fait l’objet d’une offre de prolongation de la part du club phocéen. Dès le mois de juin, Pablo Longoria a soumis une proposition à l’international chilien pour prolonger d’une saison avec une augmentation salariale de l’ordre de 25 % par rapport à ses émoluments de la saison passée. Une proposition qui aurait pu faire mouche en quelques jours, Alexis Sanchez ayant apprécié son passage à Marseille et la chaleur des supporters.

L'agent d'Alexis Sanchez mis en cause

Mais alors que les quinze derniers jours du mercato se profilent, El Nino Maravilla est toujours libre et ne s’est engagé avec aucun club. La faute à l’hésitation de l’ancien attaquant du FC Barcelone, à sa gourmandise financière… ou à un autre paramètre ? D’après le journaliste chilien Pedro Carcuro, c’est avant tout l’agent d’Alexis Sanchez qui est le fautif n°1. En effet, Fernando Felicevich jouerait inlassablement la montre afin de gratter la meilleure offre financière possible pour le joueur de 34 ans mais également la meilleure commission financière possible pour lui-même.

« On a parlé toute la semaine des possibles destinations d’Alexis Sanchez et au final… rien. Il continue d’être un chômeur de luxe qui s’entraîne dans un jardin en Italie pour entretenir sa forme physique, sans l’exigence dont il a besoin pour affronter une nouvelle campagne. Dans quel état va-t-il arriver avec la sélection au mois de septembre ? C’est le joueur clé, le sélectionneur doit être très inquiet. Je ne peux pas imaginer l’équipe chilienne sans Alexis Sanchez. Les championnats commencent partout dans le monde et Alexis Sanchez n'a signé nulle part, l’attente de son agent pour trouver la meilleure offre financière est exagérée » a pesté le journaliste chilien sur La Hora.

L'OM aura-t-il la patience d'attendre Alexis Sanchez ?

Selon lui, Fernando Felicevich est indiscutablement le responsable principal de la situation actuelle d’Alexis Sanchez. Annoncé à Marseille, à l’Inter, au Barça ou encore au Brésil et en Arabie Saoudite, l’international chilien est toujours libre de tout contrat. Une situation qui n’est pas vraiment en adéquation avec l’exigence du haut niveau au moment où les championnats ont tous repris ou presque. Reste à savoir si du côté de Marseille, on sera assez patient pour récupérer Alexis Sanchez dans la dernière ligne droite du mercato ou si Pablo Longoria et Javier Ribalta ont déjà fait une croix sur l’ancien n°70 de l’OM.