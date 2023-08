Alexis Sanchez de retour à l'OM, l'info déroutante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alors que les rumeurs au sujet de son potentiel retour à Marseille s’étaient calmées ces derniers jours, Alexis Sanchez est de nouveau envoyé à l’OM dans la dernière ligne droite du mercato.

Malgré les renforts de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, le mercato offensif de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé. Et la première défaite de la saison, mercredi soir sur la pelouse du Panathinaïkos, démontre qu’un ou deux renforts de plus seraient les bienvenus. Ces derniers jours, le nom de Wilson Isidor est évoqué pour compenser un éventuel départ de Cengiz Ünder ou de Ruslan Malinovskyi, le Turc et l’Ukrainien étant tous les deux en partance.

Un duo Alexis Sanchez - Aubameyang à l'OM ?

Mais chez les supporters de l’OM, on rêve surtout de voir Alexis Sanchez revenir au club afin d’apporter toute son expérience et son leadership, qui auraient été précieux mercredi en Grèce. Cela tombe bien, d’après les informations d’ESPN, le retour de l’international chilien à Marseille est en bonne voie. La chaine de télévision dévoile à la surprise générale qu’en plus de la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille va frapper un deuxième très gros coup dans le secteur offensif en parvenant à prolonger le contrat d’Alexis Sanchez, libre depuis le 30 juin après une saison époustouflante en 2022-2023, à l’issue de laquelle il a terminé meilleur joueur et meilleur buteur du club phocéen.

En ESPN dieron por hecho el retorno de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella. pic.twitter.com/g3bEgbK0xS — Pipopavez (@Pipopavez) August 9, 2023

A cette heure, aucune information supplémentaire n’est dévoilée alors que ces derniers jours, la tendance n’était plus vraiment à une prolongation pour Alexis Sanchez du côté de Marseille. L’Inter a tenu la corde mais le club milanais semble finalement se concentrer sur la piste Folarin Balogun, un joueur bien plus cher qu’Alexis Sanchez mais plus jeune et doté d’un gros potentiel.

Le FC Barcelone a également songé à faire revenir le Chilien mais semble davantage pisté Neymar en cas de départ d’Ousmane Dembélé. Enfin, le club turc de Galatasaray était aussi une piste d’El Nino Maravilla ces derniers jours. Il semblerait d’ailleurs la formation stambouliote, qui réalise un très bon mercato estival, soit le concurrent n°1 dans ce dossier. Reste maintenant à voir si les informations d’ESPN trouveront une confirmation en France et si oui ou non, Alexis Sanchez signera son grand retour à l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato estival.