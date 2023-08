Alexis Sanchez, cette offre qui trouble l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a largement renforcé son attaque avec les signatures de Pierre-Emerick Aubaymeyang et Iliman Ndiaye, mais le dossier Alexis Sanchez est encore flou. Pourtant l'attaquant chilien ne semble pas avoir des exigences folles.

Alexis Sanchez n’a toujours pas signé dans un club, et son retour à l’Olympique de Marseille ne peut être totalement repoussé. En conférence de presse, Pablo Longoria a reconnu jeudi que cela n’était pas réellement prévu.« À ce moment, sauf la position de latéral droit, on pense être complet. On a doublé tous les postes. Au milieu, on est cinq. En ce moment, je considère qu’on est complet sauf si on a des sorties de joueurs », a précisé le patron de l’OM en réponse à une question sur le buteur chilien. A en croire Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste du football et du mercato, l’agent d’Alexis Sanchez n’a pourtant pas des exigences énormes, contrairement à ce qui avait été suggéré, et El Nino Maravilla n’est pas non plus décidé à rester en Amérique du Sud.

Alexis Sanchez proposé à l'Inter

Ce samedi, Nicolo Schira révèle que Fernando Felicevich, le représentant d’Alexis Sanchez, a proposé ce dernier à l’Inter, exigeant « seulement » un contrat d’une saison et un salaire de 3 millions d’euros pour cette saison en Serie A. Une offre assez étonnante dans la mesure où Alexis Sanchez avait été libéré de son contrat en 2022 pour pouvoir rejoindre l'Olympique de Marseille, où il s'était engagé pour un an et avec un salaire quasi similaire. Un retour à Milan déjà chuchoté il y a quelques semaines, mais qui ne s'est pour l'instant pas concrétisé du tout.

Si l'information du journaliste italien est avérée, on peut donc légitimement croire que l'OM n'a finalement pas mis le paquet pour conserver Alexis Sanchez et qu'au contraire Pablo Longoria avait déjà une idée en tête lorsqu'il a laissé partir la star chilienne. À savoir recruter Aubameyang et Ndiaye, tout en se gardant une porte de sortie de luxe avec l'attaquant de 34 ans, reste à savoir ce que le patron de l'Olympique de Marseille fera si Sanchez est toujours libre le 31 août prochain. A moins que l'ancien du Barça soit plus tenté par l'idée de faire des sacrifices financiers pour l'Inter, que pour Marseille.