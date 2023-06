Alexis Sanchez attend mieux que l’OM, la terrible évidence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM, Alexis Sanchez négocie depuis plusieurs semaines une prolongation avec Pablo Longoria. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été conclu pour que le Chilien poursuive à Marseille.

C’est le dossier prioritaire du mercato de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens, qui ont conclu une première recrue en trouvant un accord avec l’Atlético de Madrid pour Geoffrey Kondogbia, sont désormais pleinement concentrés sur la prolongation du contrat d’Alexis Sanchez, lequel expire le 30 juin. Aux yeux de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, la prolongation de l’international chilien est vitale.

Auteur d’une saison pleine, que ce soit sportivement ou dans le leadership auprès de ses coéquipiers, l’ex-attaquant du FC Barcelone est néanmoins courtisé. L’Arabie Saoudite lui a proposé un salaire trois fois supérieur à celui qu’il perçoit à Marseille. Grande chance pour l’OM, El Nino Maravilla ne semble pas emballé par l’idée de jouer chez les Saoudiens. Attend-il en revanche une meilleure proposition venue d’Europe avant de dire oui ou non à Marseille ? C’est ce que pense Samuel Olivier, interrogé à ce sujet sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe et pour qui il n’est pas bon signe de voir les négociations trainer ainsi entre Sanchez et l’OM.

L'OM, un plan de secours pour Alexis Sanchez ?

« Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé, ça m’inquiète. Déjà le postulat de départ m’inquiète quand on me dit que le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille est un joueur de 34 ans, combien même il a réalisé une saison pleine » analyse d’abord l’ancien journaliste de BeInSports avant de conclure. « Pour moi, pour que ça marche, il faut que les deux parties soient enthousiastes. Là, on se retrouve à cinq jours de la reprise de l’entraînement de l’OM et Alexis Sanchez n’a toujours pas resigné. Cela ne donne pas des signes d’enthousiasme débordants donc oui ça m’inquiète. Est-ce qu’il attend mieux ? Oui, c’est totalement ce que j’ai envie de dire » estime brutalement Samuel Olivier, pour qui l’Olympique de Marseille n’est tout simplement pas le premier choix d’Alexis Sanchez au mercato. Un sacré coup dur si cela venait à se confirmer, l’intérêt de l’OM étant bien sûr de faire signer le Chilien au plus tôt afin qu’il démarre la préparation avec le reste du groupe au début du mois de juillet dans l’optique du barrage de Ligue des Champions.