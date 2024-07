Alexis Sanchez à l'OM, coup de tonnerre à l'ultime seconde

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère bien boucler l'arrivée d'Alexis Sanchez dans les prochaines heures. Si le Chilien est motivé à l'idée de revenir à Marseille, le dossier n'est finalement pas si simple qu'il n'y parait.

L'été dernier, l'OM et Alexis Sanchez ne trouvaient pas d'accord pour permettre au Chilien de prolonger l'aventure. L'attaquant avait donc filé à l'Inter. Mais comme prévu, l'ancien d'Arsenal n'a pas beaucoup joué avec les Lombards. Encore en fin de contrat, Sanchez est désormais libre, à 35 ans, de rejoindre l'équipe qu'il veut cet été. Conscient de son talent, pas mal d'équipes rêvent de le récupérer. C'est notamment le cas de l'OM, qui a les faveurs du joueur sud-américain. Si un accord est annoncé comme proche, tout pourrait capoter à cause d'une écurie italienne que connait bien Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez à l'OM, ce n'est pas encore fait

En effet, selon les informations de Tutto Mercato Web, l'Udinese est très intéressée par le profil d'Alexis Sanchez. Le club transalpin veut aussi jouer sur la corde affective puisque l'Udinese a été le premier club européen de Sanchez de 2006 à 2011. Une offre sera bientôt faite au natif de Tocopilla. Mais le média rajoute que l'espoir n'est pas énorme à Udine. En effet, Alexis Sanchez voudrait signer dans un club qui aura de fortes ambitions la saison prochaine. Et lors du précédent exercice, les Bianconeri ont lutté pour ne pas descendre en Serie B. De son côté, l'OM souhaitera se mêler à la course à l'Europe voire plus si affinités. De plus, la perspective d'être entrainé par Roberto De Zerbi a de quoi séduire le joueur chilien. Autant de choses qui devraient bien le pousser à retourner à Marseille. A moins d'une énorme surprise. Alexis Sanchez apprécie beaucoup le football italien et n'est pas à l'abri de revoir son jugement.