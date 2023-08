Alexis Sanchez à l’Inter, Joaquin Correa à l’OM, tout est bouclé

Coup d'accélérateur, si c'était encore possible, dans le mercato marseillais avec la venue de Joaquin Correa à l'OM. Alexis Sanchez est lui aussi heureux, puisqu'il prend la place de l'Argentin à l'Inter Milan.

Tout se termine bien dans le feuilleton de l’été en ce qui concerne l’Olympique de Marseille. Non, Alexis Sanchez n’est pas de retour pour enflammer le Vélodrome. Il faut dire que l’attaquant chilien n’a jamais vraiment voulu revenir, malgré une offre de prolongation revue à la hausse par Pablo Longoria. Visiblement, l’ancien du Barça voulait revenir à l’Inter Milan, et il attendait le départ de Joaquin Correa pour cela. L’Argentin a donc pris la décision de venir à l’OM par le biais d’un prêt payant de 2 ME avec une option d’achat de 10 ME qui deviendra obligatoire si Marseille se qualifie en Ligue des Champions.

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱



Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.



He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT