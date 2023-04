Agressé pour un survêt de l’OM, ça dégénère au collège

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans un collège en Dordogne, un adolescent a été victime d’une violente agression la semaine dernière. Le jeune garçon a été ciblé à cause du survêtement de l’Olympique de Marseille qu’il portait. Après le dépôt d’une plainte à la gendarmerie, une enquête judiciaire a été ouverte.

Tout ça pour un survêtement de l’Olympique de Marseille… Le jeudi 30 mars dernier, un adolescent a été violemment agressé dans son collège en Dordogne. L’élève de quatrième a reçu des coups au visage pendant la récréation entre midi et 14 heures. Selon les informations de France Bleu Périgord, la victime souffre d’une fracture du nez et s’est fait poser des points de sutures dans la bouche. Alertée par le collège, Céline, la mère de l’adolescent, était « folle de rage ».

L'adolescent va mieux

« Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu'il portait un maillot de l'OM, il y a en a eu d'autres et mon fils lui a demandé d'arrêter, a-t-elle raconté au média local. (...) Ils se sont disputés et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien. Mon fils s'est fait massacrer le visage pour un tee-shirt de l'OM. » Immédiatement emmené aux urgences, le collégien a reçu 12 jours d’ITT. Sa mère a ensuite porté plainte à la gendarmerie le lendemain soir. D’où l’ouverture d’une enquête judiciaire.

🔴 La mairie de Marseille a invité le jeune adolescent agressé parce qu'il portait un maillot de l'OM a venir assisté à un match au stade Vélodrome. #TeamOM pic.twitter.com/EH14TCOeh3 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 8, 2023

Il a ainsi été confirmé que l’incident était bien lié à ce survêtement de l’Olympique de Marseille qui avait déjà créé des tensions entre ces jeunes, « mais ce n’était jamais allé aussi loin », selon la mère de la victime, qui appréhende le retour de son fils au collège même s’il va mieux. A noter que l’établissement mène aussi une enquête interne et que des mesures seront prises contre l’agresseur. De son côté, le beau-père de l’adolescent roué de coups affirme que ce dernier est harcelé depuis la sixième et que la tenue marseillaise ne représentait qu'un prétexte.