Affaire Pape Gueye, l'OM fixé pour de bon en mars

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En 2020, l'OM avait réussi à chiper le Havrais Pape Gueye au nez et à la barbe des Anglais de Watford. Toutefois, le club londonien conteste ce transfert et la volte-face du joueur à leur encontre. Sanctionnés, les Phocéens ont fait appel et le TAS statuera début mars prochain.

Le feuilleton démarré il y a deux ans va bientôt connaître son épilogue. Dans le rôle principal, le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye transféré à l'été 2020 à l'OM. A cette époque, il évoluait au Havre en Ligue 2 et Watford avait foncé sur lui en premier. En avril, un accord était annoncé entre la formation de Premier League à l'époque et le joueur libre en fin de saison. Toutefois, quelques semaines après, Gueye ne voulait plus aller en Angleterre et atterrissait sur la Canebière. Les Hornets ont jugé ce changement d'avis illégal et ont attaqué le joueur et le club marseillais devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport).

Marseille et Gueye bientôt condamnés à nouveau ?

Toutefois, Gueye se justifiait par le fait de n'avoir signé aucun contrat et par un conflit avec ses conseillers de l'époque. Il avait signé un pré-contrat et l'avait semble t-il résilié dans la limite fixée par les règlements. Or, le TAS n'a pas eu la même lecture des faits en janvier 2022 au moment de sa première décision. Pape Gueye a écopé d'une suspension de terrain de quatre mois tandis que l'OM subissait une interdiction de recrutement et devait verser 2,5 millions d'euros à Watford. Les deux condamnés ont fait appel, un appel suspensif qui a permis au joueur de jouer la CAN 2022 ainsi que le Mondial au Qatar.

Le 29 avril 2020, Watford avait annoncé sa signature, avant qu'une lettre de résiliation ne soit envoyée quelques jours plus tard.https://t.co/pss9XDekdP — RMC Sport (@RMCsport) December 27, 2022

Désormais, un an après, le TAS va réexaminer le dossier et redonner un verdict. L'audience se tiendra les 8 et 9 mars prochains comme le révèle RMC Sport. Pape Gueye et le club marseillais devront se montrer plus convaincants pour prouver que rien ne liait le joueur à Watford et que la résiliation s'est faite dans les règles de l'art. Dans le cas contraire, ce serait un terrible coup dur pour l'OM. Privé de Pape Gueye pour 4 mois, il ne pourrait pas recruter au prochain mercato estival. Autant dire que la prochaine saison de l'OM se jouera sans doute à Lausanne début mars.