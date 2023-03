Achever l'OM, le Stade Rennais a un plan

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera aux prises avec le Stade Rennais ce dimanche soir en Ligue 1. Les Bretons comptent bien appuyer où ça fait mal chez les Phocéens.

Rien ne va plus à l'OM depuis quelques jours. Les hommes d'Igor Tudor viennent en effet d'enchainer deux revers de suite face au PSG et Annecy. De quoi plonger les Phocéens dans la crise et l'incertitude la plus totale avant la fin de saison. Car l'objectif principal de l'OM reste désormais de terminer sur le podium. Et ce dernier est menacé. La concurrence est rude et Marseille aura un énorme choc à gérer ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais. Les Bretons, qui aspirent eux-aussi à bien finir leur saison, veulent appuyer sur les défauts de l'équipe de Tudor. Et Bruno Genesio ne s'en est pas caché en conférence de presse.

Rennes attend l'OM de pied ferme

Suivez la conférence de presse d’avant #SRFCOM en compagnie de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et @Alexis_Sanchez en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 3, 2023

En effet, le coach du Stade Rennais a donné un partie du plan qu'il allait mettre en place pour tenter de faire mal à la formation phocéenne. « C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité sur le pressing, le contre-pressing, très souvent avec du marquage individuel. Forcément il y a des espaces qui sont libérés. (...) Evidemment que ça fait partie des choses qu’il faudra exploiter mais il faudra aussi être capable d’avoir de la maitrise, et d’être capable de s’installer dans leur camp pour les faire courir et ne pas leur rendre trop facilement le ballon parce que c’est une équipe qui gagne beaucoup de duels, met beaucoup d’intensité et vous met beaucoup de pression de vagues. À un moment donné, il faut être aussi capable de leur imposer autre chose », a notamment indiqué Bruno Genesio, persuadé qu'un joli coup est à jouer face à des Marseillais en perte de confiance. Attention tout de même à la réaction des hommes d'Igor Tudor, qui ont des arguments de poids à faire valoir contre des Bretons également inquiétants à quelques reprises cette saison.