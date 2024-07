Accord avec Atal, l’OM affronte la polémique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libre après son bref passage en Turquie, Youcef Atal se dirige vers l’Olympique de Marseille. Le latéral droit algérien a trouvé un accord avec le club phocéen qui doit encore régler certains détails avant d’enregistrer sa signature. Un dossier sensible à cause de la condamnation de l’ancien Niçois en janvier dernier.

L’Olympique de Marseille avance dans son recrutement. Après les arrivées officielles d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier, le pensionnaire du Vélodrome pourrait bientôt accueillir Youcef Atal pour compenser le possible départ de Jonathan Clauss. L’Equipe évoquait une piste non prioritaire pour la direction olympienne, d’abord désireuse de pousser des joueurs vers la sortie et de renforcer d’autres postes. Mais ce vendredi, le média Foot Mercato affirme que le club phocéen a trouvé un accord total avec le latéral droit de 28 ans.

L’Algérien, libre après son bref passage à l’Adana Demirspor, serait disposé à s’engager pour un an, plus une année supplémentaire en option. Sa signature n’est pourtant pas garantie pour l’Olympique de Marseille qui doit encore régler certains détails. Pendant ce temps-là, d’autres formations intéressées comme Besiktas, Galatasaray, l’Istanbul Basaksehir et l’AEK Athènes continuent de pousser pour le recruter. A la manœuvre sur ce dossier, le président Pablo Longoria et son bras droit Medhi Benatia ne sont donc pas à l’abris d’un revirement de situation. Et encore moins d’une polémique.

Certaines voix commencent effectivement à rappeler le passé de Youcef Atal. En janvier dernier, l’ancien joueur de l’OGC Nice avait été condamné à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine raciale. L’international algérien avait relayé une vidéo d'un prédicateur appelant à « un jour noir pour les Juifs ». Son dérapage avait précipité la fin de son aventure au Gym, où le latéral droit n’a jamais vraiment profité de son potentiel à cause de blessures à répétition.