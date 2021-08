Accord à 100%, Pol Lirola à Marseille c'est fait !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Pol Lirola s'est accéléré ce mercredi comme on le pressentait, et Alfredo Pedulla annonce que l'OL et la Fiorentina ont trouvé un accord total pour le transfert du défenseur.

Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent mettre le champagne au frais, sauf énorme retournement de situation Pol Lirola s’apprête à rejoindre le club phocéen. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria et les dirigeants de la Fiorentina se prenaient la tête concernant le défenseur espagnol que la Viola avait prêté à l’OM la saison dernière. Objet de ce problème majeur, la manière dont Marseille allait faire pour payer le prix du transfert estimé à 12 millions d’euros. Car si le président marseillais était d’accord pour dépenser autant d’argent pour le latéral de 24 ans, il souhaitait que cette dépense soit étalée sur plusieurs saisons. Dans cette partie de poker, on ne sait pas encore qui a cédé, mais le célèbre journaliste italien Alfredo Pedulla annonce que l’OM et la Fiorentina ont trouvé un accord « à 100% » pour le transfert de Pol Lirola moyennant 13 millions d’euros.

🔄Accord total OM - Fiorentina pour Pol Lirola à hauteur de 13M€. (@AlfredoPedulla) #TeamOM pic.twitter.com/D0f9UcAGWm — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 18, 2021

C’est évidemment une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, lequel réclamait le retour de Lirola, mais également pour ce dernier qui commençait à s’agacer de l’attitude des dirigeants italiens à son encontre. Pol Lirola avait d’ailleurs quitté son logement à Florence pour s’installer à l’hôtel, en attendant son transfert à Marseille où il avait conservé sa villa. Mission accomplie pour Pablo Longoria, lequel va désormais pouvoir se consacrer à d'autres dossiers, même si les 13 millions d'euros mis dans cette opération annoncent peut-être la vente à venir de Kamara ou Caletar-Car. Car c'est une évidence, si le recrutement du patron de l'OM est spectaculaire, il est pour l'instant bredouille niveau vente.