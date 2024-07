A peine arrivé, l’OM veut s’en débarrasser ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Formation française la plus active sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille attend une dizaine d’arrivées mais espère dégraisser un maximum son effectif. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, dont un joueur présent au club depuis six mois à peine.

Bien malin celui qui pourra prévoir à quoi ressemblera le premier onze de départ en compétition officielle de Roberto De Zerbi avec l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’activent pour dégraisser un maximum l’effectif dans le sens des départs pour accueillir de nouveaux joueurs qui collent avec le style que souhaite mettre en place le coach italien. Plusieurs éléments sont poussés vers la sortie à l’instar d’Iliman Ndiaye qui a été le premier gros départ olympien de l’été, vendu 18,5 millions d’euros à Everton. D’autres joueurs doivent s’en aller, notamment Pau Lopez, Jonathan Clauss, Jordan Veretout ou encore Geoffrey Kondogbia. Nouveau nom sur la liste, celui d’Ulisses Garcia. Le latéral suisse, arrivé cet hiver, a également été mis en vente par sa direction si l’on se fie aux informations de La Provence.

Ulisses Garcia sur le départ, un club de L1 à l’affût

🚨 Ulisses Garcia 🇨🇭 est poussé également vers la sortie ! ✈️



👉🏼 Saint-Étienne serait intéressé par un transfert ! 👀



🗞️ @laprovence pic.twitter.com/atOIxvAmW5 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) July 14, 2024

Arrivé en fin de mercato hivernal pour combler notamment le départ de Renan Lodi, le joueur de 28 ans a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues en seconde partie de saison sans parvenir pour autant à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset. En interne, l’OM a tranché et souhaite se séparer de son joueur dès cet été, après à peine six mois de collaboration. Le média local affirme en prime qu’une autre équipe de Ligue 1 souhaite s’attacher les services de ce nouvel indésirable marseillais, et il s’agit de l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez, promu dans l’élite après deux années à l’étage inférieur, veut bâtir une équipe capable de se pérenniser à nouveau en Ligue 1 et a coché le nom du Suisse pour se renforcer. Reste désormais à voir la faisabilité du transfert, notamment en termes de salaire, mais ce mouvement semble arranger les différentes parties.