A l'OM pour 15 ans de plus, ce défenseur annonce la couleur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Peu à peu, Samuel Gigot devient incontournable dans le onze marseillais. Une consécration pour ce natif d'Avignon, fan de l'OM depuis tout jeune. Et, il semblerait qu'il n'ait pas envie de voir son rêve se terminer de sitôt.

Courtrai et La Gantoise en Belgique puis le Spartak Moscou en Russie. Voici la longue et drôle de route empruntée par Samuel Gigot pour rejoindre finalement l'OM. Le défenseur central est pourtant du coin puisqu'il est né à Avignon avant de débuter en professionnel avec Arles-Avignon (Ligue 2). Depuis deux saisons, il connaît donc une forme d'accomplissement sur le plan personnel en jouant avec l'OM. Et, plus le temps passe, plus Gigot peut porter le maillot phocéen en match officiel. Après une première saison à 33 matchs joués toutes compétitions confondues, il en est à 5 titularisations en 6 matchs cette saison.

Gigot veut finir sa carrière à l'OM, en attendant plus...

Pour ce fan de longue date de l'OM, c'est un rêve éveillé de plus en plus permanent. Même s'il progresse sous le maillot marseillais, Gigot ne vise pas mieux que l'OM à l'avenir. A 29 ans, il se verrait même bien finir sa carrière à Marseille comme il l'a confié à Eric Di Meco qui l'interrogeait sur sa fin de carrière rêvée.

⚽ Samuel Gigot évoque son avenir à l'OM et le reste de sa carrière dans #VirageMarseille pic.twitter.com/QvlrXxTxGg — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 11, 2023

« Ah ça serait un kif si je pouvais arrêter ma carrière à l’OM, s’ils veulent encore de moi (rires). Après moi, j’ai jamais été motivé par l’argent depuis tout jeune. C’était vraiment le côté sportif. […] Je voulais vraiment jouer dans des stades pleins », a t-il confié à BFM Marseille. Mais, ce ne serait peut-être pas tout pour lui à l'OM car il ambitionne d'entraîner des jeunes après sa carrière de joueur. « Ouais, ouais, c’est vrai que ça me plairait énormément mais surtout avec les jeunes j’aime ça. Essayer de transmettre à des jeunes dans des catégories de jeunes, c’est quelque chose que j’aimerais faire. Transmettre ce que l’on m’a donné pendant ma carrière », a t-il lâché pour conclure même s'il ne sait pas si cela se fera forcément à l'OM. Au vu de son parcours complexe, Gigot aurait tort de ne pas vouloir profiter à fond de la cité phocéenne si longtemps désirée.