A l'OM comme au Barça, Aubameyang prévient la Ligue 1

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Nouvel avant-centre de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang devra s’adapter à une certaine configuration en Ligue 1. Pas de quoi inquiéter l’international gabonais déjà habitué aux blocs bas.

Si Pierre-Emerick Aubameyang représente un gros coup pour l’Olympique de Marseille, on peut tout de même s’interroger sur la forme de l’attaquant. L’ancien joueur de Chelsea sort d’une saison compliquée à Chelsea, durant laquelle des soucis extra-sportifs l’ont perturbé. « C'était une année difficile sur le plan personnel, a raconté le néo-Marseillais. Quand on a un parent qui a passé presque toute l'année à l'hôpital, ce n'est pas simple. En plus ça ne s'est pas bien passé à Chelsea. Mais aujourd'hui il est en bonne santé, il va mieux. »

Aubameyang avoue un retard physique

Quant à l’aspect physique, Pierre-Emerick Aubameyang aura besoin de temps pour se remettre à niveau. « Je sais que j'ai encore un peu de temps devant moi parce que je n'ai pas beaucoup joué sur les terrains ces derniers temps, donc j'ai un peu de retard, a-t-il reconnu. Mais je me donne à fond et je sais que ça va arriver. » Une fois sa condition physique retrouvée, l’international gabonais pourra se frotter aux blocs bas qui ont souvent posé problème à l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Malgré son profil, cette configuration n’inquiète pas l’ex-joueur du FC Barcelone.

Aubameyang sur sa vitesse :



« Pour vous rassurer, je me sens très bien avant tout. Petite anecdote, j'ai le record de vitesse la saison passée à l'entraînement avec Chelsea. 36 km/h. A ce niveau-là, ça va. » 🚀



via @RMCsport pic.twitter.com/Y0c338sZQR — Actu Foot (@ActuFoot_) August 3, 2023

« Comment je me sens face aux blocs bas ? Je vais prendre un exemple assez simple. A Barcelone, quand les équipes viennent au Camp Nou, en général c'est compliqué d'attaquer sachant que c'est une équipe qui aime garder le ballon et qui aime s'imposer dans le camp adverse. Par rapport à ça, tout au long de ma carrière j'ai progressé. Je pense que j'avais beaucoup plus de mal au début de ma carrière. Maintenant, avec l'expérience, je pense que je sais comment me placer et aider l'équipe dans ces moments-là, par des mouvements, que ce soit avec ou sans ballon. Je suis prêt à tous types de matchs », a rassuré Pierre-Emerick Aubameyang, surtout réputé pour sa vitesse et sa capacité à profiter des espaces.