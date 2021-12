A jamais les premiers, l’OM attaque la C4 pied au plancher

Dans : OM.

Guillaume Conte

Très frustré par sa campagne européenne, l’OM va devoir passer ses nerfs sur l’Europa Conférence League.

Le club olympien a en effet accumulé les matchs nuls agaçants, à l’image de ces points perdus sur la fin contre le Lokomotiv Moscou lors du premier match, ce qui aurait pu changer le visage de cette poule. La suite a été beaucoup plus confuse et les Marseillais se retrouvent reversés dans cette C4 qu’ils ne pensaient pas disputer. Le tirage au sort a déjà rendu son verdict, et c’est face à Qarabag que l’OM va lancer sa phase à élimination directe. Peu importe l’adversaire, cela n’empêche pas Pablo Longoria de muscler son discours et d’ambitionner de grandes chances dans cette compétition nouvellement créée. Et pourquoi en être le premier vainqueur de l’histoire.

L'Europa League, ça s'est joué à rien pour l'OM...

Pablo Longoria : "L’ADN de l’OM est de toujours être compétitif, quelle que soit la compétition que l’on doit jouer. Pour nous, il y a toujours la possibilité de ramener un titre. Qu'on soit à jamais le premier vainqueur de la Conference League." pic.twitter.com/mpeVRxJFsE — BeFoot (@_BeFoot) December 13, 2021

« Notre campagne en Ligue Europa s’est jouée sur des petits détails. Il faut avoir l’expérience européenne, les matches de coupe d’Europe se jouent sur des détails l’ADN de l’OM c’est d’être toujours très compétitifs dans toutes les compétitions. C’est une opportunité c’est toujours la possibilité de gagner un titre Nous sommes ici à l’OM pour chercher le maximum dans toutes les compétitions. Qarabag est une équipe experte de la coupe d’Europe ces dernières années ils ont pris de l’expérience en Europe et les matches de coupe d’Europe se jouent sur des détails », a livré le président de l’OM, persuadé qu’il y a un beau coup à jouer. Si le plateau ne fait pas forcément rêver, les matchs à élimination directe devraient permettre de continuer à faire le tri, et l’Olympique de Marseille, en cas de qualification, pourrait tout de même avoir du beau monde face à lui, avec Leicester, Tottenham (en fonction des décisions de l’UEFA), le PSV Eindhoven, l’AS Roma ou le Stade Rennais.