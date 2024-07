60 ME pour Nketiah, l’OM divise le prix par trois

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Eddie Nketiah est la priorité de l’OM, mais Arsenal se montre très gourmand avec l’international anglais. Pas de quoi effrayer Pablo Longoria, lequel n’a pas l’intention de surpayer le buteur des Gunners.

Activement lancé à la recherche d’un avant-centre suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille a identifié Eddie Nketiah comme sa cible n°1. En manque de temps jeu à Arsenal, le buteur anglais de 25 ans plait beaucoup à Roberto De Zerbi, qui a validé ce profil. Le natif de Londres est emballé à l’idée de poursuivre sa carrière à l’OM sous les ordres de l’entraîneur italien, mais les négociations traînent en longueur entre Marseille et Arsenal, malgré les bonnes relations entre les dirigeants des deux clubs. Il faut dire que le club londonien, qui a été critiqué par ses supporters en raison de certaines ventes, ne veut plus se louper et n’a pas l’intention de brader son attaquant.

A en croire la presse anglaise, Arsenal réclame près de 60 millions d’euros pour Eddie Nketiah, un montant démesuré sur lequel il n’y a aucune chance que l’OM s’aligne. Cela ne veut pas dire pour autant que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont abandonné l’idée de recruter l’international anglais (1 sélection). En effet, selon les informations de Don Balon, l’Olympique de Marseille est toujours à fond sur Eddie Nketiah et après avoir recruté Pierre-Emile Hojbjerg, l’attaquant d’origine ghanéenne est le prochain joueur que le club phocéen souhaite annoncer… mais pas à n’importe quel prix.

L'OM rêve de recruter Nketiah pour 20 ME

Pablo Longoria négocie actuellement à la hache avec les dirigeants londoniens, avec l’espoir de diviser le prix d’Eddie Nketiah par trois. Malgré le tarif fixé à 60 millions d’euros, le président de l’OM tente de recruter l’attaquant d’1m75 pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros selon le média espagnol. A ce prix, Marseille pourra sans doute rêver longtemps avant d’obtenir le feu vert du vice-champion d’Angleterre. En revanche, si l’OM monte à 30 ou 35 millions d’euros, il n’est pas impossible qu’Arsenal finisse par craquer, d’autant que son joueur veut rejoindre Roberto De Zerbi en Provence. Pour le club olympien, il est nécessaire d’aller vite dans ce dossier. Un constat d'autant plus valable que sur les deux premiers matchs amicaux de l'OM, Faris Moumbagna n’a pas rassuré l’entraîneur marseillais avec une maladresse assez préoccupante.